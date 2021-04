Cum a afectat pandemia viața sexuală: Covid-19 s-a dovedit a fi toxic pentru sexualitate. De la luna de miere la declinul dorinței

“Inițial, pandemia le-a oferit oamenilor șansa de a se reconecta într-un fel în care înainte o făceau poate doar în vacanțe”, spune Jamea. Cu toate acestea, pe măsură ce timpul a trecut, pandemia a început să afecteze negativ și relațiile intime, iar pentru majoritatea cuplurilor dorința sexuală a cam intrat la apă.Studii realizate în mai multe state din întreaga lume susțin această concluzie, scrie BBC într-o amplă analiză pe subiect . Cercetări realizate în Turcia, Italia, India sau SUA în primul an al pandemiei arată că activitatea sexuală atât în cuplu cât și solo a înregistrat un declin pe fondul carantinei. ”Cred că în bună măsură asta se explică prin faptul că foarte mulți oameni erau mult prea stresați”, spune și psihologul și cercetătorul american Justin Lehmiller.Carantinarea sau restricțiile impuse au creat o atmosferă de incertitudine și teamă, foarte mulți oameni experimentând episoade de anxietate fără precedent, sentimentul de insecuritate legat de sursele financiare și alte schimbări majore care au afectat traiul zilnic.Stresul cauzat de acești factori, ca să nu mai vorbim despre simplul efect de a sta închis într-un spațiu mic, înghesuit cu o altă persoană, a contribuit la un declin considerabil în ceea ce privește activitatea sexuală a partenerilor.Într-un anumit fel, Covid-19 s-a dovedit a fi toxic pentru sexualitate. Întrebarea este dacă acest fenomen este reversibil odată ce se va reveni la normalitate sau va avea un impact pe termen lung?Așa cum remarca Jamea, într-o primă etapă a pandemiei multe cupluri s-au bucurat de o redescoperire a vieții sexuale. Faptul că scânteia dintre parteneri s-a reaprins la debutul acestei perioade a fost comparat cu un fel de ”lună de miere”, o perioadă în care când oamenii reacționează constructiv la orice factor de stres din exterior.“În timpul acelei faze, oamenii tind să coopereze, să se ajute. A fost acea etapă în care băteai la ușa vecinilor să le donezi un sul de hârtie igienică, dacă aveau nevoie”, spune și psihologul Rhonda Balzarini. “Apoi, odată cu trecerea timpului, pe măsură ce resursele au început să se epuizeze, oamenii au devenit tot mai stresați și mai secătuiți de energie. S-au instalat depresia și dezamăgirea. Acesta este punctul critic în care cuplurile încep să dea de necaz”.Balzarini a observat acest tip de reacție la participanți la studiu cu vârste între 18 și 57 de ani. Studiile au mai indicat la început că îngrijorările de ordin financiar au dus la un apetit sexual crescut. Ulterior însă, raporturile s-au inversat, cu cât grijile și depresia erau mai profunde cu atât apetitul sexual era mai scăzut.Pe lângă grijile legate de traiul zilnic, s-a adăugat și starea depresivă cauzată de spectrul bolii și al morții, în condițiile în care peste tot în lume bilanțurile zilnice ale pandemiei erau descurajante. Această stare de fapt a contribuit mai mult ca sigur la uciderea dorinței.“Veți auzi psihoterapeuți spunându-vă ceva de genul două zebre nu se împerechează în fața unui leu. Dacă există un pericol extrem de mare, atunci acesta trimite un semnal organismului care, cel mai probabil, nu va fi în stare să se bucure de sex”, a mai comentat Jamea.În timp ce Balzarini a auzit povești despre cupluri care făceau duș împreună în toiul zilei sau înotau după-amiezile împreună, la debutul crizei sanitare, ulterior aceste experiențe sexy și-au pierdut atractivitatea. Atmosfera senzuală a unui duș împreună a fost înlocuită de discuții despre cine face curat în casă. Lehmiller descrie fenomenul prin efectul supraexpunerii- atunci când stai prea mult lângă partener, micile sale ticuri sau apucături încep să te calce pe nervi.Balzarini relatează că cineva s-a plâns că nu și-a dat seama ce zgomote neplăcute face partenerul atunci când mestecă decât în momentul în care au început să servească fiecare masă împreună, în timpul carantinei.Concluzia este simplă: atunci când stăm tot timpul cu partenerul, entuziasmul sexual scade și se pierde și orice urmă de mister. În plus, multe femei au fost supuse unor factori de presiune suplimentari fiind și cele care s-au ocupat mai mult de copii.Totuși, viața sexuală mai are o șansă. Cercetătorii de la Institutul Kinsey au câteva recomandări pentru cuplurile care doresc să depășească impasul: experimentarea unor lucruri noi. Unul din cinci participanți la studiu a spus că a încercat ceva nou în pat, ceea ce a dus la reaprinderea dorinței și apropierea de partener. “Oamenii care au încercat lucruri noi sunt cei care au avut cel mai probabil șansa unei îmbunătățiri a relației. (...) Noi poziții, fantezii erotice inclusiv BDSM sau masaje erotice”, spune Lehmiller.Ce se întâmplă însă cu cei care nu au explorat acest teritoriu și au înregistrat o diminuare a dorinței în ultimul an de pandemie? Depinde, spun experții.Unii s-ar putea să nu-și mai revină pentru că vorbim despre o perioadă foarte lungă de timp în care au amânat o reconectare de partener. Lehmiller mai spune că studiul său a arătat că unii și-au înșelat partenerul pentru prima oară în timpul pandemiei, aceasta fiind o experiență mai greu de depășit pentru un cuplu.Alții vor continua să sufere din cauza pierderii jobului sau a problemelor financiare, ceea ce înseamnă că factorul stres rămâne și poate cauza disensiuni în cuplu.Însă pentru majoritatea oamenilor există speranță. Speranța revenirii la un ritm normal odată ce oamenii se vaccinează, afacerile se redeschid și lumea se întoarce la muncă, reluându-și vechea rutină.