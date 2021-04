SUA: Unul dintre protestatarii care au pătruns în Capitoliu, inculpat după ce s-a lăudat pe un site de întâlniri

Robert Chapman, în vârstă de 50 de ani, cu domiciliul în Yonkers, New York, este acuzat că a intrat ilegal pe terenul Congresului, potrivit unui mandat de arestare al FBI de joi.Pe 6 ianuarie, o mulțime de susținători ai lui Donald Trump, încurajați de miliardarul republican, au luat cu asalt Capitoliul pentru a contesta certificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020 și victoria lui Joe Biden.O săptămână mai târziu, Chapman a spus cuiva cu care discuta că a făcut parte din grupul care a pătruns în clădirea Congresului."Am invadat Capitoliul. Am ajuns chiar până la Statuary Hall!", s-a lăudat acesta într-o conversație privată, a cărei captură de ecran a fost difuzată de sistemul de justiție american.„Nu suntem compatibili”, a răspuns cealaltă persoană, laconică, care s-a grăbit apoi să contacteze poliția.După acest raport, un agent FBI a studiat filmările camerelor de securitate pentru a-l identifica pe Chapman.FBI a găsit, de asemenea, fotografii și mesaje postate pe Facebook, care atestă prezența lui Chapman în sediul guvernului Statelor Unite pe 6 ianuarie.Potrivit postului de televiziune New York WNBC, Chapman a fost arestat joi în orașul Carmel (statul New York), apoi a apărut prin videoconferință în instanța federală.Acesta a fost eliberat apoi condiționat.