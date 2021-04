O gaură neagră nou descoperită, poreclită ''Unicornul'', ar putea fi cea mai mică din galaxie

Astronomii sunt de părere că această gaură neagră are aproximativ 3 mase solare şi face parte dintr-un sistem binar, denumit V723 Mon, alături de o stea gigantică roşie.Gaura neagră se află la aproximativ 1.500 de ani lumină distanţă de Soare. Ea este cea mai apropiată gaură neagră de Sistemul Solar. Pentru comparaţie, cea mai apropiată stea, Proxima Centauri, se află la aproximativ 4 ani lumină de Soare."Am poreclit această gaură neagră 'Unicornul' în parte pentru că sistemul V723 Mon se află în constelaţia Monoceros - care se traduce prin unicorn (sau licorn) dar şi pentru că este un sistem foarte deosebit atât în ceea ce priveşte masa găurii negre şi apropierea sa de Terra, conform lui Tharindu Jayasinghe, de la Ohio State University, coordonatorului acestui studiu publicat în ultimul număr al revistei Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, potrivit Agerpres