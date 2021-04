SUA: Un tweet al lui LeBron James, care vizează poliția, inflameaza spiritele în tabăra republicanilor / Reacția lui Trump

"Este rândul tău # Responsabilitate", a scris miercuri superstarul de la Los Angeles Lakers pe contul său de Twitter, ilustrând mesajul cu o fotografie a polițistului care a împușcat-o pe Ma'Khia Bryant marți, pe când era pe punctul de a înjunghia o altă femeie , în Columbus, Ohio.Jucătorul de baschet în vârstă de 36 de ani a șters postarea câteva ore mai târziu, „pentru că era folosită pentru a genera mai multă ură”, a spus el, recunoscând că a scris-o din „furie”. „Nu este vorba despre un ofițer de poliție”, ci „despre întregul sistem și ei folosesc întotdeauna cuvintele noastre pentru a crea mai mult rasism”.„Ceea ce cer cu disperare este ca oamenii să devină mai responsabili”, a conchis LeBron James.Această contextualizare nu a oprit deloc vuietul de pe rețelele sociale, alimentat de mai multe personalități ale dreptei conservatoare, în primul rând Donald Trump, care a denunțat „diatribele rasiste” ale celebrului sportiv, care comentează „rău intenționat, jignitor și degradant”.„LeBron James a tras concluzii pripite și a incitat la violență împotriva unui ofițer de poliție”, a declarat senatorul republican din Arkansas, Tom Cotton. "Nu este o problemă pentru NBA? Pentru Twitter?"După ce a evitat public temele sociale mari la începutul carierei sale, LeBron James a început să vorbească în 2012, după ce adolescentul Trayvon Martin a fost ucis cu sânge rece de un bărbat alb în Florida.„M-a atins direct pentru că am fii”, a explicat el într-un interviu acordat CNN în iulie 2018 despre cei doi băieți ai săi, născuți în 2004 (LeBron Jr) și 2007 (Bryce). „Gândindu-mă că fiul meu ar fi putut să iasă din casa noastră și să nu se mai întoarcă niciodată”, a descris el, „asta a declanșat ceva”.De atunci, el a luat o poziție regulată, în special în ceea ce privește problemele legate de discriminarea rasială. „Cred că se potrivește doar cu evoluția și maturizarea unui bărbat”, a declarat pentru el în 2018 pentru Bleacher Report.Datorită popularității, statutului și activismului său, „LBJ” poate fi considerat astăzi cea mai influentă figură sportivă din Statele Unite. El a avut deja mai multe schimburi de la distanță cu Donald Trump, cel mai adesea prin Twitter.Pe lângă declarațiile sale, s-a remarcat prin producerea, în 2018, a documentarului „Shut Up and Dribble” (Taci și dribling) care evocă emanciparea și angajamentul baschetbalistilor afro-americani. De asemenea, găzduiește „The Shop”, un talk show de televiziune de pe canalul HBO în cadrul căruia discută aspecte sociale cu oaspeți de prestigiu.În 2020, cel mai bun jucător NBA de patru ori a făcut un pas mai departe prin lansarea Operațiunii ”Mai mult decât un vot”, care a recrutat zeci de mii de voluntari pentru a încuraja cetățenii de culoare să se înregistreze și să voteze.„LeBron James ar trebui să se concentreze mai degrabă pe baschet decât să supravegheze distrugerea NBA”, l-a îndemnat joi Donald Trump, relansând teoria conform căreia pozițiile politice ale sportivilor tensionează o parte a publicului, care abandonează competiția.