VIDEO O poliţistă franceză, ucisă într-un atac cu cuţitul la Comisariatul din Rambouillet / Atacatorul a strigat "Allahu akbar" înainte de a fi împușcat

Un bărbat a ucis cu lovituri de cuţit o funcţionară din cadrul poliţiei, la Comisariatul din Rambouillet, în Yvelines, după care a fost arestat şi rănit mortal prin împuşcare de către alţi agenţi, potrivit procurorului din Versailles şi unor surse din cadrul poliţiei, relatează News.ro și AFP.



Potrivit primelor elemente ale anchetei, funţionara administrativă a fost tăiată la gât.

O sursă din cadrul poliţiei a dat câteva detalii ziarului Le Figaro.



Funcţionara se întorcea din pauză. Agresorul s-a strecurat în comisariat odată cu ea. Poliţişti, care au văzut acest lucru, s-au apropiat, iar în acel moment bărbatul a atacat victima.



Faptele au avut loc către ora locală 14.20 (15.20, ora României), potrivit unei surse din cadrul poliţiei.



Presupusul atacator, de naţionalitate tunisiană, care a sosit în Franţa în 2009 potrivit Le Parisien, a murit.



Premierul francez Jean Castex şi ministrul de Interne Gérald Darmanin erau aşteptaţi la faţa locului.

Tunisian national stabbed French police woman in the throat and killing her while screaming "Allahu akbar" before being shot dead himself by another officer in Rambouillet, a town southwest of Paris. pic.twitter.com/gfB8q31Ia4