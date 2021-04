Studiu: Urmașii supraviețuitorilor de la Cernobil, condamnați sau nu la mutații și boli genetice?

Poate că studiile la șoareci au indicat un efect transgenerațional, deoarece, spre deosebire de muncitorii sau evacuații de la Cernobîl, șoarecii au fost în general expuși la explozii intense de radiații, spune Chanock. Expunerile care au loc peste ore sau zile ar putea permite mecanismelor de reparare a ADN-ului să elimine mutațiile în exces înainte ca acestea să fie transmise copiilor. Dubrova consideră că această explicație este plauzibilă.





Pentru Bazyka, lipsa aparentă a unui efect transgenerațional oferă o rază de speranță în ceea ce a fost o saga lungă și întunecată pentru Ucraina - și pentru el.







Science Magazin.) El se afla la Kiev în momentul accidentului și, în calitate de consultant medical la ministerul de interne, a tratat ofițeri de poliție pe care îi numește „adevărați eroi”. Au impus un perimetru de siguranță în jurul reactorului și au suferit arsuri de la particulele beta din praful radioactiv. De atunci, Bazyka a ținut, de asemenea, o supraveghere pentru muncitorii de sacrificiu, dintre care mulți au cedat cancerului, bolilor cardiovasculare și declinului cognitiv. „Cel puțin”, spune el, „copiii lor ar trebui să fie mai sănătoși decât ei”.(

Dar noile descoperiri ale lui Bazyka și ale colegilor săi ar trebui să elimine această teamă. Într-un studiu realizat pe mai mult de 200 de supraviețuitori de la Cernobîl și copiii lor, cercetătorii nu au găsit dovezi ale unui efect transgenerațional.Studiul rezolvă în mare măsură o incertitudine majoră în legătură cu rezultatele asupra sănătății celui mai grav accident nuclear din lume, a cărui a 35-a aniversare are loc luni, și oferă un mesaj liniștitor evacuaților din zone contaminate de accidentul nuclear japonez din 2011 din Fukushima.„Există încă multă nervozitate în Japonia și în alte părți cu privire la efectele transgeneraționale”, spune geneticianul Stephen Chanock, director al Diviziei de Epidemiologie și Genetică a Cancerului a Institutului Național al Cancerului din SUA.Explozia reactorului nr. 4 al centralei nucleare de la Cernobîl în Ucraina la 26 aprilie 1986 și incendiile ulterioare au declanșat o coloană de contaminare radioactivă peste o mare parte din Europa. Doi muncitori ai uzinei au murit în explozie și 28 de pompieri au murit din cauza radiației acute.Pentru o multitudine de alți expuși efectele s-au desfășurat mai treptat. Radiațiile ionizante sparg ADN-ul; iodul radioactiv aruncat din reactorul distrus a declanșat cancerul tiroidian la copii și adolescenți începând cu aproximativ 5 ani de la accident. Alte studii au legat expunerea la cancere precum leucemia și bolile cardiovasculare.Îngrijorările legate de mutațiile genetice au generat multă teamă și incertitudine. Părinții transmit de obicei 50 până la 100 de astfel de mutații, care apar în ADN-ul spermatozoizilor și ovulelor, copiilor lor. Singurul factor de risc dovedit pentru un număr mai mare de așa-numitele mutații noi (DNM) este vârsta tatălui - cu cât este mai în vârstă, cu atât sunt mai mulți DNM în sperma sa. Deși DNM-urile nu sunt neapărat dăunătoare au fost asociate cu unele forme de autism și alte tulburări de dezvoltare.Mutațiile care apar doar după fertilizare, sunt numite mutații noi (DNM). Mutațiile noi pot explica tulburările genetice în situația în care un copil are o mutație în fiecare celulă, însă nu are în familie alte cazuri de acest gen.Studiile efectuate pe animale au sporit anxietatea că expunerea la radiații se amestecă cu celulele germinale: șoarecii cu radiații, de exemplu, au mai mulți DNM decât șoarecii neexpusi. Dar studiile anterioare nu au dat răspunsuri clare cu privire la faptul dacă radiațiile produc daune durabile ADN-ului liniei germinale umane.În urmă cu aproximativ 8 ani, Chanock a încheiat o colaborare cu Bazyka și alții pentru a vâna mutațiile noi la părinții expuși la radiații și la copiii lor. Echipa a urmărit familiile în care tatăl a fost implicat în operația de curățare periculoasă a ruinelor reactorului din Cernobâl sau unul sau ambii părinți au fost evacuați la câteva ore după accident din așezările din apropiere, cum ar fi Pripyat, unde muncitorii centralei electrice și familiile lor au trăit.Cercetătorii au avut estimări solide ale dozelor de radiații ionizante. Lucrătorii care au curățat reactporul purtau dozimetre și dozele evacuate au fost reconstituite din evaluările contaminării mediului și prin măsurarea directă a absorbției de iod radioactiv de către glanda tiroidă. Dozele la bărbați au variat de la zero la 4; la femei, acestea au variat de la zero la 550 de miligrame. (Cinci într-o singură expunere poate ucide.)Lucrând cu colegii de la Broad Institute, echipa lui Chanock a secvențiat genomul a 105 părinți și 130 de copii născuți între 1987 și 2002. Numărul de DNM nu a fost mai mare decât cel observat în populația generală - chiar și la cele mai mari doze de radiații, arată cercetătorii.„Autorii au făcut o treabă excelentă. Mărime foarte impresionantă și o acoperire genomică foarte ridicată ”, spune Yuri Dubrova, un genetician la Universitatea din Leicester care, în anii 1990 și începutul anilor 2000, a raportat rate de mutație crescute, pe scurt, secvențe repetitive de ADN cunoscute sub numele de minisateliți la părinții care locuiesc în zone contaminate din apropierea Cernobîl. Studiile unor secvențe repetitive și mai scurte, cunoscute sub numele de ADN microsatelitic, au dat rezultate mixte. Echipa lui Chanock nu a găsit dovezi ale unei rate mai mari de mutație în niciun fel de ADN.