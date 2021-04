VIDEO Migranții trec cu scări de 5 dolari peste zidul lui Trump de 15 miliarde de la granița cu Mexicul

Publicația The Texas Monthly îl citează pe Scott Nicol, activist și rezident în Texas, care spune: „Aceste scări sunt de 5 dolari, dar înving un zid care costă probabil 8 milioane per kilometru în aceste locuri.” El a adăugat: „Spre deosebire de zid, aceste scări sunt funcționale.”Promisiunea lui Trump de a construi zidul a fost un angajament central în campania sa din 2016. Au fost numeroase rapoarte după aceea că migranții îl vor urca și coborî pe partea cealaltă folosind scări. Un video viral din 2019 arăta o persoană care făcea acest lucru (foto).Scările făcute adesea din deșeuri de lemn se găsesc peste tot de-a lungul zidului între orașele texane Granjero și Hidalgo, în timp ce cele din frânghie sunt de obicei folosite mai departe în susul lui Rio Grande.Agenții de la Border Patrol trec cu vehiculele peste scări ca să le distrugă, adunându-le apoi în grămezi care sunt transportate la gropile de gunoi.Porțiunea dintre Hidalgo și Granjero a fost construită parțial sub Trump și parțial în timpul administrației Obama, costul secțiunii din vremea lui Trump ajungând la 27 de milioane de dolari pentru o milă (17 mil./km).Promisiunea lui Trump de a construi un zid de 1.600 km de-a lungul graniței SUA – Mexic n-a fost finalizată. S-au construit 130 de noi kilometri în timpul președinției sale, când s-au consolidat și supraînălțat 650 de km de garduri și bariere instalate în timpul președințiilor anterioare.Trump se angajase că Mexicul va finanța lucrările, dar cheltuielile estimate la 15 miliarde de dolari au venit în schimb din taxe federale.