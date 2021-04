Fostul președinte american George W. Bush critică Partidul Republican pentru retorica sa anti-imigraționistă

„Este o țară frumoasă aceasta pe care o avem însă nu este frumoasă când condamnăm, intimidăm persoane și speriem oameni cu privire la imgrație”, a declarat fostul președinte republican în cadrul unui interviu acordat marți emisiunii „Today” de la NBC.Bush, care se afla în New York pentru o ceremonie de naturalizare, a afirmat că noua sa carte „Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants” (Din mulți, unul: Portrete ale imigranților americani) vrea să ridice nivelul discuțiilor.Fostul președinte nu l-a menționat explicit pe Donald Trump care a dus o politică anti-imigraționistă agresivă atât împotriva migrației liegale cât și celei legale și a dorit să construiască „un zid mare și frumos” la granița de sud-vest a SUA cu Mexicul.În pofida unei aparente disocieri din partea conducerii republicane de Trump după atacul mortal asupra Capitoliului american din 6 ianuarie, acesta continuă să domine Partidul Republican și mai mulți lideri rcare l-au criticat după ce fanii săi au luat cu asalt Congresul și-au exprimat între timp din nou susținerea pentru acesta.Mai mulți republicani pro-Trump din Camera Reprezentanților, camera inferioară a legislativului american, au propus săptămâna trecută crearea unui grup „America First” (numele platformei electorale a lui Trump) pentru a promova „tradițiile politice anglo-saxone”.Aceștia au avertizat de asemenea că imigrația în masă pune în pericol „identitatea unică” a SUA în pericol.Bush, întrebat să descrie starea partidului, a răspuns că:„L-as descrie ca fiind izolaționist, protecționist și, într-o oarecare măsură nativist”.„Nu este tocmai viziunea mea ca tip bătrân dar eu sunt doar un tip bătrân care a fost scos la păscut”, a adăugat fostul președinte republican care a servit două mandate între 2000 și 2008.