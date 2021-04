A murit fostul vicepreședinte SUA Walter Mondale, din Administrația Jimmy Carter

Carter, 96 de ani, îl consideră pe Mondale ”cel mai bun vicepreședinte din istoria țării”.Cu toate acestea, în scrutinul prezidențial din 1984, Mondale a pierdut la scor mare în fața republicanului Ronald Reagan, reușind să obțină victoria doar în statul său Minnesota și în Washington DC. Scorul final a fost de doar 13 voturi ale electorilor în favoarea sa și 525 de partea lui Reagan, un scor record.Mondale este însă cel care a ales-o pe Geraldine Ferraro din New York pentru a face tandem, aceasta devenind astfel prima femeie care a fost desemnată drept candidat pentru funcția de vicepreședinte al SUA în cursa finală, amintește BBC Președintele Joe Biden și soția sa, Jill, au transmis într-o declarație de presă că Mondale a fost ”un prieten drag și un mentor”, unul dintre cei mai devotați patrioți și demnitari în serviciul public."Jill și cu mine am avut ocazia să vorbim cu Fritz și cu familia sa, în weekend, rememorând anii de prietenie care ne-au legat și cât de multe am învățat unii de la alții, sprijinindu-ne reciproc”.