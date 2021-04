Ciobănescul englezesc, celebrat de Beatleși într-una din melodiile lor, ar putea dispărea din Marea Britanie

„Una dintre rasele de câini cele mai notorii în Marea Britanie, ciobănescul englezesc străvechi, a fost pentru prima dată clasificată vulnerabilă de The Kennel Club, cea mai importantă asociație chinologică britanică, din cauza unei reduceri drastice a popularităţii”, a explicat asociaţia pe site-ul său.În 1968, The Beatles a dedicat o piesă acestei rase, „Martha My Dear”, compusă de Paul McCartney şi dedicată căţeluşei sale, Martha.„Este pentru prima dată când este înscrisă pe lista raselor autohtone vulnerabile”, cu „mai puţin de 300 de pui înregistraţi pe an”, a menţionat The Kennel Club adăugând că Bobtail „riscă să dispară de pe străzile şi din parcurile noastre”.Doar 227 pui de Bobtail au fost înregistraţi în 2020, cea mai mică cifră din ultimii şaizeci de ani.Ciobănescul englezesc a cunoscut apogeul în 1979, când au fost înregistraţi aproape 6.000 de pui, devenind a noua cea mai populară rasă din ţară.Potrivit purtătorului de cuvânt al The Kennel Club, Bill Lambert, această tendinţă ar putea fi explicată prin „schimbări ale stilului de viaţă”, aceşti câini necesitând „multă grijă şi exerciţii fizice și nu sunt adaptaţi spaţiilor restrânse”.