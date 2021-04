Corporate Report: Un trilion de lire sterline a plecat din Londra din cauza Brexitului, spune un nou studiu. „E doar sfârșitul începutului”

„Credem că este o subestimare și ne așteptăm ca numerele să crească în timp: suntem doar la sfârșitul începutului în Brexit”, spune studiul citat de Reuters UE a oferit puțin Marii Britanii ca acces direct la piața serviciilor financiare, care nu erau incluse în acordul convenit de bloc cu Regatul Unit în ianuarie. „Acest acces nu pare a veni în perspectivă, așa că este poate mai bine ca industria să îndure pumnul în bărbie dat de Brexit și să se concentreze pe recalibrarea cadrului din UK, astfel încât să fie mai bine croit pe măsura naturii unice a industriei britanice de servicii financiare”, afirmă studiul.Aproximativ 7.400 de locuri de muncă au fost mutate din Marea Britanie sau au fost create în alte centre din UE. Bancheri au declarat pentru Reuters că unele mutări de personal au fost amânate din cauza restricțiilor de călătorie cauzate de Covid-19.Totalul de 440 de relocări de firme este mai mare decât se anticipase și mult peste cele 269 din New Financial 2019 Survey. New Financial consideră că numărul real este mult peste 500.Dublin este cel mai mare beneficiar cu 135 de relocări, urmat de Paris cu 102, Luxemburg cu 95, Frankfurt 63 și Amsterdam 48. „Redistribuirea activităților prin UE a dat ceasul înapoi cu 20 de ani”, se spune în studiu.Băncile au mutat sau mută active de peste 900 de miliarde de lire din UK în UE, iar asigurătorii și managerii de active peste 100 de miliarde, reducând baza de impozitare din UK.„Ne așteptăm ca pe termen lung Frankfurt să fie „câștigătorul” în active, iar Parisul să fie în final cel mai mare beneficiar de locuri de muncă”, spune studiul. Depășirea Londrei de către Amsterdam ca marele centru de tranzacționare a acțiunilor începând din ianuarie este cel mai vizibil semn al Brexitului în finanțe.Studiul prognozează că între 300 și 500 de firme financiare mai mici din UE își vor deschide birouri permanente în UK, departe de așteptările anterioare de 1.000.City of London va rămâne centrul financiar dominant din Europa în viitorul previzibil, dar influența sa va păli treptat, cu riscul de a-și reduce surplusul de servicii financiare cu UE de 26 de miliarde de lire anual, afirmă studiul.