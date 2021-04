Biden spune că a sosit timpul detensionării, după ce a sancționat Rusia

Președintele american Joe Biden a declarat joi că a sosit momentul detensionării, după ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând că există încă loc pentru ca cele două țări să lucreze împreună. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul său rus Vladimir Putin să se abțină de la orice acțiune militară împotriva Ucrainei, relatează Reuters și AFP.

"Am fost clar cu președintele Putin că am fi putut merge mai departe, dar am ales să nu fac acest lucru", a spus Biden presei, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin. „Am ales să fiu echilibrat”.

După ce a anunțat sancțiuni financiare și expulzarea a zece diplomați ruși , Biden și-a reiterat oferta de a organiza un summit cu președintele rus „în această vară în Europa” pentru „lansarea unui dialog strategic privind stabilitatea”, în special în materie de dezarmare și securitate.

Preşedintele Joseph Biden a emis o ordonanţă executivă care conferă atribuţii suplimentare pentru a demonstra determinarea Administraţiei SUA de a riposta şi de a contracara toate activităţile negative ale Rusiei”, a comunicat Casa Albă.

Washingtonul afirmă că sancţiunile sunt o reacţie la ingerinţele electorale ruse şi la atacurile cibernetice. Guvernul american a anunţat că atribuie Serviciului rus de Informaţii Externe atacurile cibernetice SolarWinds, care au vizat instituţii guvernamentale americane.