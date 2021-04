Canada anulează vânzările de arme către Turcia

Aceste exporturi au fost suspendate în octombrie în aşteptarea unei anchete privind acuzaţiile că drone militare fabricate în Turcia, folosite de Azerbaidjan în conflictul cu Armenia, erau echipate cu sisteme de ţintire canadiene. Această anchetă "a permis găsirea unor dovezi credibile indicând că tehnologia canadiană exportată în Turcia a fost utilizată în Nagorno-Karabah", a indicat ministrul canadian de externe, Marc Garneau, într-un comunicat, anunţând anularea permiselor."Această utilizare nu a fost în conformitate cu politica externă a Canadei, nici cu garanţiile de utilizare finală oferite de Turcia", a spus şeful diplomaţiei de la Ottawa care şi-a exprimat "îngrijorarea" omologului său turc, Mevlut Cavusoglu.Anularea se referă la 29 de permise de export pentru diferite tipuri de echipamente militare.Exporturile canadiene de echipament militar în Turcia au atins peste 150 de milioane de dolari canadieni (100 de milioane de euro) în 2019, potrivit celor mai recente statistici oficiale.Marc Garneau a cerut, de asemenea, stabilirea unui "mecanism de dialog" între Canada şi Turcia pentru a stabili o "încredere reciprocă şi o mai mare colaborare în ceea ce are legătură cu licenţele de export".În plus, Canada va evalua "de la caz la caz" solicitările militare ale Turciei în legătură cu programele de cooperare ale NATO, a precizat el.Toamna trecută, Azerbaidjanul, sprijinit de Ankara, a câştigat o mare victorie militară asupra Armeniei pentru controlul regiunii separatiste Nagorno-Karabah.Luptele, care au făcut peste 6.000 de morţi, s-au încheiat după şase săptămâni printr-un acord de încetare a focului patronat de Rusia, care a văzut Erevanul retrocedând teritorii importante aflate sub controlul său după primul conflict de la începutul anilor 1990.Ancheta canadiană a arătat, de asemenea, că Turcia a folosit echipamentul pentru drone pentru supraveghere şi ţintire în Siria şi l-a împărtăşit şi cu guvernul interimar al Libiei pentru a fi utilizat în lovituri aeriene, încălcând embargoul ONU asupra armelor.