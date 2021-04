Erupție vulcanică pe insula Saint-Vincent din Caraibe FOTO VIDEO

Vulcanul de pe insula Saint-Vincent din Caraibe a intrat în erupție vineri dimineață, ridicând frica de daune semnificative asupra acestei insule din Antilele Mici, cu peste 100.000 de locuitori, în timp ce evacuarea unei părți a populației era în curs, relatează AFP.

"La 8:41 dimineața aceasta (12:41 GMT) a început o erupție explozivă la vulcanul Soufrière din Saint-Vincent. Este punctul culminant al activității seismice care începuse pe 8 aprilie. Erupția este în curs", a spus a postat pe Twitter Centrul de Cercetări Seismice de la Universitatea din Indiile de Vest din Trinidad și Tobago.

Photos of the 2nd plume from the Observatory and from a camera at one of our seismic stations on the flanks of the volcano. #LaSoufriere #svg #uwi #redalert pic.twitter.com/0KpTvKrlB3

Ralph Gonsalves, prim-ministrul St. Vincent şi Grenadine, a emis ordinul de evacuare joi, la recomandarea directorului Organizaţiei pentru Managementul Situaţiei de Urgenţă (NEMO), a precizat acesta într-un mesaj televizat.

The start of a new day. Long exposure photo taken by volcano seismologist Roderick Stewart at the Belmont Observatory early this morning. You can clearly see the glow from the new dome. @NEMOSVG and the Centre continues to monitor and provide updates. #lasoufrière #volcano #svg pic.twitter.com/8QfwjXlIcZ