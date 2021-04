Financial Times: Biden ar trebui să-și adune curajul pentru a inversa cursul în privința Chinei

A pune capăt războiului comercial cu China ar stimula creșterea economică a SUA și totodată l-ar ajuta pe Biden la alegerile generale din 2022. Pe lângă faptul că partea cea mai mare a lumii ar aclama apăsarea butonului de pauză de către administrația Biden, mai ales în cursul unei pandemii care face ravagii.





Financial Times -preluare RADOR

Editorial-preluare RADOR

Luna trecută în Alaska Antony Blinken, secretarul american de stat, și Jake Sullivan, consilier pentru securitate națională, le-au tras o săpuneală zdravănă și publică pe tema democrației și a drepturilor omului lui Yang Jiechi și Wang Yi, cei mai importanți diplomați ai Chinei. Au făcut acest lucru deplin încrezători că SUA știu cum pot triumfa, în timp și cu răbdare, asupra unui adversar comunist.Însă, chiar dacă SUA au câștigat Războiul Rece, e posibil ca Beijingul să înțeleagă mai bine de ce a eșuat comunismul sovietic. Și e hotărât să nu-i repete greșelile.Analiza Chinei ar trebui să fie pe potriva celei realizate de George Kennan, maestrul strateg american. Kennan a prezis cu înțelepciune că deznodământul Războiului Rece va fi determinat de capacitatea Americii „de a crea printre popoarele lumii impresia generală a unei țări care știe ce vrea, care face față cu succes problemelor vieții sale interne, cât și responsabilităților unei puteri mondiale”. Iată o comparație șocantă. În raport cu URSS, America era superioară la toate cele trei capitole. În raport cu China, nu e la nici unul.Cel dintâi indiciu al colapsului sovietic l-au oferit tendințele negative înregistrate de indicatori ai bunăstării sociale: speranța de viață, mortalitatea infantilă, sinuciderile și dependența de opiacee (sau alcool). Astăzi America e cea care evoluează rău. În contrast cu alte societăți dezvoltate, speranța de viață e în declin în SUA. Standardele de educație în ce-i privește pe adolescenții americani au rămas în urma multor țări industrializate avansate.Dacă astăzi Kennan ar mai fi fost în viață, ar fi fost șocat să constate că SUA cheltuiesc 5 trilioane de dolari pe războaie inutile, în vreme ce cei mai săraci 50% din americani își văd veniturile stagnând de decenii. Clasa albă muncitoare se află într-o „mare a disperării”.China face fix opusul a ceea ce făcea URSS. China consideră că liderii sovietici au dat greș fiindcă au pierdut contactul cu propria populație, ignorându-i nevoia de bunăstare în timp ce se implicau în războaie externe. China n-a mai fost implicată într-un război major de 40 de ani. Spre deosebire de URSS, ea își ține sub control cheltuielile militare.Nici o altă țară din lume nu a mai îmbunătățit atât de mult nivelul de trai al populației cum a făcut-o China. În termeni de dezvoltare umană, ultimii 40 de ani au fost cei mai buni ani din cele patru milenii de istorie chineză.China încă se confruntă cu multe probleme interne. Succesul ei nu e garantat. Însă, pe fondul unui secol sau chiar mai mult de umilințe și suferințe, viața chinezilor n-a mai fost nicicând într-atât de bună. În consecință, strategia de război rece nu va funcționa pentru SUA.Administrația Biden comite o eroare strategică continuând politicile lui Donald Trump referitoare la China. În mod straniu, însuși Biden a declarat în 2019 că războiul comercial al lui Trump eșuase în a-i ajuta pe muncitorii americani. Iar cifrele probează evaluarea lui Biden. În 2009 piața bunurilor vândute cu amănuntul era de 1,4 trilioane de dolari în China, în vreme ce în SUA era de 4 trilioane. Până în 2019, când se scurseseră trei ani de război comercial al lui Trump, piața Chinei se apropia deja de 6 trilioane, mai mare decât cea americană, estimată la 5,5 trilioane.Și chiar și dacă administrația Biden ar dori să schimbe cursul în privința Chinei, ea e constrânsă de atmosfera anti-chineză predominantă în clasa politică americană. Măsuri necugetate adoptate sub Trump rămân în vigoare: închiderea consulatului chinez din Houston, restricții impuse jurnaliștilor chinezi, sistarea programelor Peace Corps și Fulbright Scholarship în China.E evident că membrilor administrației Biden le e teamă să nu fie percepuți ca fiind „molatici” în privința Chinei. Cu toate acestea, dacă sunt dispuși, ei ar putea construi o pledoarie convingătoare în favoarea anulării politicilor lui Trump. Ei pot invoca faptul real că administrația Trump a consolidat de fapt poziția Chinei și a președintelui ei, Xi Jinping. Cum?Populația Chinei poate sesiza că guvernul ei a protejat-o eficient în cursul pandemiei. Între timp, administrația Trump se împleticea, ceea ce a dus la moartea a peste jumătate de milion de americani. Atunci când vicepreședintele Mike Pence și secretarul de stat Mike Pompeo azvârleau insulte spre China, ei nu făceau decât să întărească poziția guvernului chinez. Similar, cei mai mulți chinezi consideră că demnitarii lor au câștigat disputa publică din Alaska. La fel gândesc și mulți alți asiatici.Toate acestea arată că administrația Biden are la dispoziție o cale mai înțeleaptă de urmat. Ea ar trebui să declare, cum Biden a făcut-o mai demult, că Trump s-a înșelat în privința Chinei. Ar trebui apoi să apese butonul de pauză al competiției geopolitice sino-americane, câtă vreme va cerceta dacă Washingtonul nu poate formula o strategie mai bună contra unui astfel de rival formidabil.