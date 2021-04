Pașapoartele Covid-19 trebuie să aibă o dată de expirare

Vreme de vreo șase ani după Al Doilea Război Mondial cetățenii britanici au fost nevoiți să poarte la ei acte de identitate, documente introduse în 1939 printr-o măsură de urgență. Statul era dornic să le păstreze și după ce criza se terminase, asta până când le-a lichidat o instanță dotată cu creier, scrie The Telegraph , citat de Rador.Pentru acest lucru a fost necesar și un gest de nesupunere civică comis de un oarecare Clarence Willcock, directorul unei curățătorii de haine. El a refuzat să se legitimeze la solicitarea agentului de poliție Harold Muckle, drept pentru care a fost inculpat.În cele din urmă cazul lui a ajuns la judecătorul șef al Angliei și Țării Galilor, Lord Goddard. El a hotărât că persistența unor măsuri legislative nerezonabile după ce starea de urgență s-a încheiat „tinde să transforme cetățenii care respectă legea în delincvenți”. În mod clar același lucru se întâmplă și acum.Câte familii s-au adunat oare în spații interioare în duminica Paștelui, încălcând deopotrivă legea și decretul lui Boris Johnson care le impuneau să rămână în grădină, indiferent cât de rece bătea vântul? Astăzi premierul va prezenta planuri privind un soi de carte de identitate sanitară, o schemă de certificare a situației personale din perspectiva pandemiei, de care oamenii vor avea nevoie pentru a proba că au fost vaccinați, că au anticorpi ori că au avut recent un test negativ.Este acest lucru, pentru a folosi același cuvânt ca Lord Goddard, „rezonabil”? Mulți spun că da, întrucât îi va menține „în siguranță” în caz că vor dori să meargă la teatru, la cinema, într-un club de noapte sau în alt local închis în care contactul cu alți oameni e dificil de evitat. E probabil ca schema să nu acopere și barurile și restaurantele, cu condiția ca ele să mențină distanțarea socială și normele de protecție.Tineretul, care mai are luni bune până când va fi vaccinat, va putea obține certificate prin testarea de două ori pe săptămână. Nici n-are rost să mai spunem că aceasta nu e revenirea promisă la normalitate. Consilierii medicali ai guvernului afirmă că va trebui să trăim an de an cu noul virus, așa cum trăim acum cu gripa. Dar de pașapoarte de vaccinare contra gripei n-am avut nevoie niciodată pentru a merge la teatru.Deci se pleacă de la supoziția că viitoarele epidemii de Covid-19 vor fi mai grave decât cele de gripă, în ciuda existenței vaccinurilor. Sau va fi extinsă această schemă de certificare și pentru alte dezastre? Dacă guvernul chiar s-a decis să adopte această politică, atunci ea ar trebui să aibă o perioadă de expirare clar stabilită și cât mai scurtă, nu mai mult de șase luni, pentru a se restabili încrederea populației în ieșitul din casă după daunele provocate de campania de comunicare în termeni apocaliptici a executivului.În caz contrar, așa cum s-a întâmplat și cu actele de identitate, încă vom mai folosi acele certificate mulți ani de acum înainte.