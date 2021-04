Franța: Anchetă privind dineuri clandestine la Paris. Este menționată și prezenţa unor miniştri

Restaurant in Paris

Canalul privat M6 a difuzat vineri seară un reportaj realizat cu o cameră ascunsă într-un loc prezentat ca "un restaurant clandestin situat în cartierele selecte", unde participanţii şi chelnerii nu poartă măşti şi nu respectă gesturile barieră.Canalul a difuzat şi alte imagini ale unei petreceri cu plată, unde zeci de invitaţi apar fără măşti, unii îmbrăţişându-se. Totul sfidând interdicţiile adoptate pentru a frâna răspândirea Covid-19.În Franţa, restaurantele şi barurile sunt închise de la sfârşitul lunii octombrie.Unul dintre organizatorii intervievaţi, prezentat drept "colecţionar", a spus cu voce din off: "Am luat cina săptămâna aceasta în două sau trei restaurante care sunt aşa-zise restaurante clandestine, împreună cu unii miniştri. Deci asta mă face să mă amuz oarecum. Suntem într-o democraţie. Facem ce vrem".Procurorul Rémy Heitz a anunţat duminică seară că a sesizat "Brigada pentru reprimarea delincvenţei contra persoanei (BRDP) a poliţiei judiciare din Paris cu privire la o anchetă despre punerea în pericol a celorlalţi şi a activităţi ascunse" cu scopul de "a verifica dacă au fost organizate petreceri cu nerespectarea regulilor sanitare şi a stabili cine au fost eventualii organizatori şi participanţi".Duminică, polemica pe această temă a fost un moment subiectul cel mai popular pe Twitter, sub hashtagul #OnVeutLesNoms (vrem numele), alimentat de afirmaţiile mai multor miniştri, chestionaţi în emisiuni duminicale la radio şi televiziune.Ministrul pentru cetăţenie, Marlene Schiappa, a estimat astfel că, "dacă miniştri sau deputaţi" au fost într-adevăr prezenţi la astfel de mese clandestine, "trebuie să existe amenzi şi să fie penalizaţi ca oricare cetăţean". Mai târziu, pe Twitter, ea a aprobat o internaută care a afirmat că, dacă este adevărat, miniştrii ar trebui "să dispară" din guvern: "Este de la sine înţeles. Cu o amendă", a postat ministrul pe Twitter.Cu toate acestea, câţiva dintre colegii săi din executiv au exclus ca un membru al guvernului să fi participat la aceste dineuri. "Nu cred absolut deloc", a reacţionat Gabriel Attal, purtătorul de cuvânt al guvernului."Datoria noastră este de a avea un comportament total ireproşabil şi exemplar", a insistat el.Ministrul economiei, Bruno Le Maire, a părut şi el sceptic: "Toţi miniştrii, fără excepţie, respectă regula". "Aş fi curios ca acest proprietar de restaurant să dea numele miniştrilor dacă este atât de bine informat", a adăugat el.Ministrul de interne, Gerald Darmain, a sesizat la rândul lui prefectura poliţiei din Paris, care a deschis o anchetă administrativă."Acest lucru este absolut inacceptabil", a spus Gerald Darmanin. "În fiecare zi, serviciile de poliţie şi de jandarmerie intervin în cartierele populare, deoarece se fac grătare uriaşe, pentru că oamenii nu respectă restricţiile. Este evident că în cele mai selecte cartiere ale capitalei, regula este aceeaşi pentru toată lumea. Nu există două tipuri de cetăţeni, cu cei care au dreptul de a face petreceri şi cei care nu au acest drept", a insistat el.