Zelenski: Ucraina are sprijinul SUA în eventualitatea unui conflict cu Rusia / Avertismentul Moscovei

Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat prin telefon, vineri, cu preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden. „Am discutat în detaliu despre situaţia din Donbas. Preşedintele Biden m-a asigurat că Ucraina nu va fi lăsată niciodată singură în faţa agresiunii Rusiei”, a afirmat Zelenski, potrivit agenţiei de presă Unian, citează Mediafax.Preşedinţia SUA a confirmat informaţiile. „Preşedintele Joseph Biden a vorbit astăzi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Preşedintele Biden a afirmat susţinerea neclintită a Statelor Unite pentru suveranitatea Ucrainei şi integritatea teritorială a acestei ţări, în contextul agresiunilor continue ale Rusiei în Donbas şi Crimeea”, a anunţat Casa Albă, într-un comunicat postat pe site-ul propriu.Conversaţia lui Volodimir Zelenski cu Joseph Biden a avut loc în contextul tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina.Administraţia Vladimir Putin a avertizat vineri că Rusia va fi nevoită să reacţioneze dacă Statele Unite vor trimite trupe în Ucraina. "Nu există niciun dubiu că un astfel de scenariu ar conduce la o amplificare a tensiunilor în apropierea frontierelor Rusiei. Sigur că acest lucru ar necesita măsuri suplimentare din partea Rusiei pentru a-şi garanta securitatea", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenţia RIA Novosti. Dmitri Peskov a dat asigurări că Rusia nu ameninţă pe nimeni. "Rusia nu ameninţă pe nimeni, nu a ameninţat niciodată pe nimeni", a subliniat oficialul rus.Administraţia Vladimir Putin a comunicat joi, pe fondul criticilor, că poate transfera "cum doreşte" trupe pe teritoriul Rusiei, subliniind însă că forţele armate aflate în apropierea frontierei cu Ucraina nu reprezintă nicio ameninţare. "Federaţia Rusă transferă cum doreşte forţe armate pe propriul teritoriu. Acest lucru nu trebuie să preocupe pe nimeni şi nu generează ameninţări pentru nimeni. Rusia ia toate măsurile necesare pentru a-şi asigura apărarea la frontiere. Trupele ruse nu au participat niciodată şi nu participă la conflicte armate pe teritoriul Ucrainei", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.Preşedinţia Rusiei a denunţat acţiunile "provocatoare" ale Ucrainei. "Nici noi, nici ţările europene şi niciun stat din lume nu ar vrea ca războiul civil din Ucraina să reizbucnească din cauza acţiunilor provocatoare ale armatei ucrainene", a insistat Dmitri Peskov.Anterior, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, denunţase "provocările" şi "ameninţările" Rusiei în zona frontierei comune, iar, în contextul tensiunilor, Departamentul Apărării din SUA a iniţiat consultări cu aliaţii din cadrul NATO. "Discutăm cu aliaţii NATO despre preocupările privind creşterea tensiunilor, despre încălcarea armistiţiului şi despre tensiuni regionale", a anunţat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Departamentului american al Apărării.Generalul Mark Milley, şeful Statului Major Interarme din SUA, a vorbit miercuri cu omologii din Rusia şi Ucraina pentru detensionarea situaţiei. Potrivit cotidianului The New York Times, săptămâna trecută, Comandamentul SUA pentru Europa a crescut nivelul de monitorizare în zona Ucrainei de la "criză posibilă" la "potenţială criză iminentă".Rusia continuă să acumuleze efective militare în apropierea frontierelor Ucrainei, generând riscuri pentru securitatea ţării, a afirmat marţi Ruslan Homciak, şeful Statului Major al armatei ucrainene, denunţând şi încălcarea armistiţiului de către insurgenţii proruşi din regiunile separatiste est-ucrainene. "Federaţia Rusă continuă politicile agresive faţă de Ucraina. Rusia acumulează gradual trupe în apropierea frontierelor Ucrainei. Sunt aşteptate 25 de noi grupuri tactice, care, împreună cu forţele existente deja la frontierele Ucrainei generează ameninţări la adresa securităţii militare a ţării", a declarat Ruslan Homciak în Parlamentul de la Kiev.Şeful Statului Major al armatei ucrainene a precizat că Rusia are 37.500 de militari în regiunea Crimeea, anexată în 2014, iar în regiunile separatiste Lugansk şi Doneţk sunt 28.000 de insurgenţi separatişti proruşi comandaţi de Moscova. Ruslan Homciak a denunţat încălcarea frecventă a armistiţiului din estul Ucrainei de către insurgenţii separatişti proruşi. Patru militari ucraineni au fost ucişi în confruntări armate cu insurgenţi separatişti proruşi produse săptămâna trecută în estul Ucrainei. În total, bilanţul conflictului separatist izbucnit în 2014 în estul Ucrainei a ajuns la aproximativ 14.000 de morţi.