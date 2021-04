Ulei de măsline sau țiței? Administrația Trump a impus sancțiuni împotriva unei pizzerii din Italia

Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva firmei sale pe 19 ianuarie ca parte a măsurilor luate împotriva țițeiului venezuelean.„A fost o greșeală”, a declarat joi Bazzoni prin telefon pentru Reuters, vorbind din restaurantul său.Cu o zi în urmă Trezoreria americană și-a recunoscut greșeala și a înlăturat sancțiunile la adresa AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C, precum și cele impuse împotriva a ceea ce pare a fi o compania de design grafic din orășelul italian Porto Torres.Un oficial al Trezoreriei a declarat că departamentul și-a dat seama că aceste companii sunt deținute de alte persoane decât acel Bazzoni împotriva cărora au impus sancțiuni în luna ianuarie.În 2019 administrația Trump a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat Petroleos a Venezuelei pentru a pune noi presiuni asupra președintelui Nicolas Maduro pe care îl acuză de corupție, încălcarea drepturilor omului și fraudarea alegerilor prezidențiale din 2018.În ultima zi a administrației republicane, oficialii au impus sancțiuni la adresa unui Alessandro Bazzoni pe care l-au acuzat că are legături cu o rețea care încearcă să eludeze sancțiunile împotriva sectorului petrolier venezuelean.Trezoreria americană a impus sancțiuni și împotriva companiilor deținute de Bazzoni, inclusiv împotriva AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C. care este înregistrată pe aceeași adresă ca restaurantul și pizzeria din Verona.Documentele publice italiene arată însă că ambele firme sunt deținute de Bazzoni-ul veronez.„Au rezolvat problema. N-ar mai trebui să fiu implicat”, a declarat acesta, adăugând că „a fost o greșeală...din fericire s-a rezolvat în decurs de câteva luni”.Compania SerigraphicLab di Bazzoni Alessandro din Porto Torres, de asemenea vizată de sancțiuni, nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.„La sfârșitul administrației Trump se mișcau foarte, foarte rapid în legătură cu Venezuela, Iran și China”, afirmă Tim O’Toole, avocat specializat în drept internațional.„Când te miști atât de repede ai tendința de a face greșeli”, a adăugat acesta.