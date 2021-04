Au albii dreptul să vorbească de față cu minorități? Întrebarea care a divizat stânga franceză

Socialiștii de modă veche

Susținere din partea extremei stângi

Controversa a izbucnit după ce a fost dezvăluit că o organizație de stânga studențească numită UNEF organizează întâlniri la care persoanele albe nu pot participa.Anne Hidalgo, primarul Parisului care speră să fie candidatul Partidului Socialist la alegerile prezidențiale de anul viitor, a intervenit miercuri după ce o altă candidată a partidului său, Audrey Pulvar, nu a condamnat acest tip de întruniri.„Arena politică nu este o sesiune de terapie, este un domeniu al universalului în care căutăm unitate și ne apărăm valorile noastre seculariste”, a declarat Hidalgo la BFMTV.Pulvar, o fostă prezentatoare de știri de culoare care va candida din partea socialiștilor la următoarele alegeri regionale, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că persoanelor albe nu ar trebui să le fie interzis să participe la discuțiile de grup despre problemele minorităților dar că acestora „li se poate cere însă să păstreze tăcerea sau să fie spectatori tăcuți”.Întrebată dacă ar afirma același lucru, Hidalgo a afirmat că „evident că nu”.Disputa asupra grupurilor de discuție la care participă persoane albe a reaprins o dezbatere ce durează de câțiva ani în Franța despre influența tot mai mare a politicilor identitare importate din campusurile universitare americane și modul în care acestea remodelează tradițiile politice franceze.Comentariile lui Pulvar au aprins spiritele și în dreapta spectrului politic, aceasta fiind acuzată de către Valérie Pecresse, fost ministru al învățământului superior actualmente membră a partidului Les Républicains, că promovează „o nuanță 'acceptabilă' de rasism”.Olivier Faure (stânga), liderul Partidului Socialist din Franța la o dezbatere (FOTO: Isa Harsin / Sipa Press / Profimedia Images)Însă afirmațiile acesteia au provocat furie și în rândul gărzii vechi a Partidului Socialist care încearcă să își reconstruiască imaginea după o înfrângere răsunătoare la alegerile din 2017.Pentru mulți politicieni de stânga francezi valorile universale ale „égalité, fraternité, liberté” transcend alianțele etnice sau religioase, aceștia afirmând că este nevoie de mai multă integrare și asimilare în lupta pentru justiție socială.Această facțiune nu înțelege noua generație de tineri de stânga care se afirmă prin organizații precum UNEF.„Cuvintele lui Pulvar sunt „mai mult decât prost alese, ele sunt regretabile și nu corespund cu ideile noastre comune, nimănui nu ar trebui să i se ceară să păstreze tăcerea”, a afirmat Olivier Faure, liderul partidului Socialist într-un interviu acordat televiziunii LC.„În cele din urmă [grupurile de discuții fără albi] duc la segregare iar acesta este un lucru cu care nu pot fi de acord”, a declarat și Richard Yung, un senator socialist. „Ar trebui să putem discuta împreună, să fim în dezacord, chiar și să ne opunem unii altora în aceeași cameră”, a adăugat acesta.Criticile la adresa lui Pulvar au fost atât de puternice încât aceasta a simțit nevoia să își justifice afirmațiile, fără însă a-și cere scuze.„Unii au crezut că le spuneam oamenilor să tacă. Acest lucru este greșit”, a scris Pulvar într-un editorial publicat de Le Monde . „Unii au crezut că vreau să îi exclud, nu asta am spus și nu asta am vrut să spun. Am fost mereu în favoarea discuțiilor”, a mai afirmat aceasta.Protest Black Lives Matter in Franța (Laure Boyer / AFP / Profimedia Images)Chloé Morin, o cercetătoare la Fundația Jean Jaurès - un think-thank socialist din Franța, susține că acesta este ultimul semn „al unei schisme reale între generații”.„Iar schisma devine tot mai mare deoarece ceea ce era o mișcare ultra-minoritară în urmă cu câțiva ani devine tot mai prezentă în rândul extremei stângi și a Partidului Verde”, spune Morin.Iar Pulvar a găsit într-adevăr mai multă susținere în rândul partidului de extrema stângă Franța Nesupusă al lui Jean-Luc Mélenchon și printre Verzi decât în propriul partid.„Audrey Pulvar nu este o rasistă”, a scris pe Twitter Mélenchon. „Ea înțelege ceea ce este un grup de discuții. Cei care o atacă doar își afișează opiniile sexiste și pline de prejudecăți”, a adăugat acesta.Stânga franceză vede în valorile tradiționale franceze ale republicanismului și egalității atacuri mascate la adresa minorităților care vor să se emancipeze.„Nimeni nu se plânge când vezi întruniri ale consiliilor de administrație de la marile companii din Franța că toți sunt bărbați, toți sunt albi”, a declarat Eric Coquerel, un parlamentar din partea Franței Nesupuse.„Nu poți nega victimelor rasismului dreptul să spună acest lucru și să îl denunți în numele universalismului. Universalismul este o idee drăguță dar nu este o mașinărie care să șteargă discriminarea”, a adăugat legiuitorul.