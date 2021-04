SUA: Inregistrarea camerei de pe uniforma polițistului Derek Chauvin arată reacția sa imediat după ce Floyd a plecat într-o ambulanță

Ea a încercat să îl ajute pe Floyd și a cerut în repetate rânduri poliției să verifice dacă are puls, dar ei au refuzat, lăsând-o ”să se simtă disperată și neajutorată”.





Violență „excesivă” sau o atitudine în concordanță cu pregătirea sa? Procesul polițistului acuzat de asasinarea lui George Floyd a început luni cu prezentarea a două versiuni ireconciliabile ale acestei drame care a zguduit profund America, scrie AFP.



Derek Chauvin și-a „trădat” jurământul poliției și a făcut „o utilizare excesivă și nerezonabilă a forței”, și-a început acuzarea procurorul Jerry Blackwell.



Greșit, „a făcut exact ceea ce a fost pregătit să facă în cariera sa de 19 ani” pentru a reține un suspect recalcitrant, a replicat avocatul ofițerului de poliție Eric Nelson, cerând juraților să-l achite.

"Aceasta este părerea unei persoane", a răspuns Chauvin în timp ce urca în mașina de poliție. "A trebuit să-l controlăm pe acest tip pentru că este un tip masiv. Se pare că probabil are ceva.", se aude polițistul pe înregistrare.Scurta înregistrare de pe camera corporală a lui Chauvin a fost prezentată miercuri în procesul penal și este pentru prima dată când publicul a auzit perspectiva fostului ofițer în cele 10 luni de când Floyd a murit în urma procedurii de imobilizare, stârnind proteste la nivel mondial.Charles McMillian, martorul în vârstă de 61 de ani, a mărturisit că a fost martor la arestarea lui Floyd pe 25 mai 2020 și că l-a încurajat pe Floyd să se conformeze poliției, spunând în mod repetat: „Nu poți câștiga”. În timp ce Chauvin a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd și Floyd a strigat după ajutor, McMillian poate fi auzit în videoclip spunând polițistului să ia ”genunchiul de pe gât”.După ce Floyd a fost luat cu salarea, McMillian a purtat o scurtă conversație cu Chauvin pentru că „ceea ce am urmărit a fost greșit”, a spus el.Mărturia de miercuri a început cu un scurt interogatoriu al Genevievei Hansen, un pompier din Minneapolis.Ea a depus mărturie cu o zi mai devreme că a ieșit la plimbare în ziua ei liberă în luna mai, și a dat peste Floyd care se chinuia să respire și părea inconștient sub genunchiul lui Chauvin.