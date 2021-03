FOTO Nike a dat în judecată un colectiv artistic pentru ”Pantofii Satanei”

Foto: Lil Nas X and MSCHF via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Compania Nike a dat în judecată colectivul artistic MSCHF din Brooklyn care a lansat „Pantofii Satanei/ Satan Shoes” care conţin, în tălpi, o picătură de sânge uman real, scrie BBC, preluat de News.ro.





Pantofii sport de 1.018 dolari, pe care sunt inspcripţionate o cruce întoarsă, o pentagramă şi „Luke 10:18” (Luca 10:18), au fost realizaţi folosind un model Nike Air Max din 1997.





MSCHF a lansat 666 astfel de perechi, luni, în colaborare cu rapperul Lil Nas X, şi a spus că au fost vândute toate în mai puţin de 1 minut. Lansarea a coincis cu debutul single-ului „Montero (Call Me By Your Name)” al lui Lil Nas X, care avusese premiera pe YouTube vineri.





În videoclipul muzical, rapperul coboară pe o bară de striptease dinspre rai spre iad, purtând o pereche de pantofi sport. Imaginea şi pantofii fac referire la versetul din Biblie (Luca 10:18) „Şi le-a spus: «Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer”.





Fiecare pantof are talpa cu amortizare patentată de Nike, care conţine 60 de cm cubi de cerneală roşie şi o picătură de sânge uman donat de membrii colectivului artistic. Nike acuză că a fost încălcată marca.





Compania, care a deschis procesul la New York, spune că nu aprobă sau autorizează „Satan Shoes” şi cere curţii să interzică MSCHF să mai vândă pantofii şi să folosească semnul Nike.





„MSCHF şi Pantofii Satanei neautorizaţi este posibil să provoace confuzie şi să creeze o asociere eronată între produsele MSCHF şi Nike”, se arată în documentele depuse. Compania a precizat că deja a fost făcută această confuzie, pe reţelele de socializare pornind campanii de boicotare a Nike în urma lansării acestor pantofi.





Între cei care au criticat produsul se numără şi guvernatorul statului Dakota de Sud, conservatoarea Kristi Noem, care s-a arătat ofensată de designul controversat al pantofilor şi i-a criticat pe Lil Nas X şi MSCHF pe Twitter.