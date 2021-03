Actorul Armie Hammer a fost exclus din distribuţia filmului "Billion Dollar Spy" în urma acuzaţiilor de viol

Actorul Armie Hammer a fost exclus din distribuţia unui alt film după acuzaţiile de agresiune sexuală şi conversaţiile care au devenit virale în reţelele de socializare de la începutul anului, scrie Variety, potrivit News.ro.





Hammer nu va mai face parte din proiectul thrillerului "Billion Dollar Spy". El urma să joace alături de Mads Mikkelsen în drama regizată de Amma Asante.





Reprezentanţii lui Asante şi Walden Media, compania din spatele filmului, nu au comentat informaţia.





"Billion Dollar Spy" rămăsese ultimul proiect în care era implicat Hammer, toate celelalte studiouri care lucrau cu actorul, înainte de acuzaţii, au renunţat oficial la parteneriat.





Proiectele în care Hammer va apărea pe ecran au încheiat deja producţia, înainte de apariţia acuzaţiilor.



Poliţia din Los Angeles a declarat că Hammer este suspect de agresiune sexuală într-o anchetă deschisă pe 3 februarie.





O tânără l-a acuzat pe 18 martie pe actorul american, cunoscut pentru filme precum "Network" şi "Call Me By Your Name", că a violat-o acum patru ani timp de peste patru ore, în timp ce a izbit-o cu capul de perete, în timp ce poliția spune că anchetează cazul. Avocatul actorului spune că acuzațiile sunt ”scandaloase” și că toate relațiile sexuale ale actorului au fost ”complet consensuale”.Acuzația de viol vine după ce în ianuarie mai multe femei l-au acuzat pe rețelele de socializare pe actorul de 34 de ani de abuz emoțional și fizic.