Un prezentator radio din Australia cedează nervos în timpul emisiei, încurcă știrile și înjură: ”Fuck off!” -AUDIO

An Adelaide radio news update - 10pm Saturday 27th March 2021. #radelaide pic.twitter.com/X67czk1Jez — Brenden Wood (@BrendenWood) March 27, 2021

Incidentul a s-a produs sâmbătă în timpul buletinului de știri de la ora 22, fiind clar că jurnalistul nu citește scriptul și are dificultăți în a prezenta știrile. “Noi probleme au apărut în Brisbane, după ce au fost introduse și mai multe restricții antiCovid. Iată relatarea”, spune prezentatorul.În timp ce este difuzat reportajul, la 10 secunde, este auzit urlând ”Fuck off!”.Scena se repetă și la următoarea știre despre bilanțul pandemiei de coronavirus. Jurnalistul prezintă știrea ca fiind despre exporturile de vin și tarifele vamale impuse de China.“Au fost probleme cu situația vinului în condițiile în care China menține restricțiile față de Australia”. Din nou, prezentatorul este auzit strigând ”fuck off” peste înregistrarea audio a relatării despre...numărul cazurilor de Covid.La scurt timp, jurnalul a fost întrerupt, fiind preluată transmisia unei alte stații, relatează The Guardian . Un purtător de cuvânt al postului ABC a transmis că incidentul este investigat și conducerea instituției se asigură că angajatul este OK.Potrivit CV-ului de pe site-ul postului de radio, prezentatorul are o experiență de 35 de ani și a lucrat în mai multe redacții.