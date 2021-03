Brexit: Londra a pierdut locuri de muncă în Finanțe, dar temutul exod nu a avut loc

Aproximativ 7.600 de locuri de muncă au migrat din Marea Britanie către UE, conform EY, și active de 1.000 miliarde de lire sterline. Cea mai mare parte a acestor transferuri au avut loc înainte de ieșirea efectivă de pe piața unică la 1 ianuarie.Aceste pierderi sunt neglijabile în comparație cu milionul de oameni care lucrează în finanțe în Marea Britanie, din care aproape 200.000 în Londra.Dublin a beneficiat cel mai mult de transferurile de locuri de muncă, în conformitate cu două studii principale realizate de EY și New Financial. „40% dintre administratorii de active care au mutat activități au ales” capitala irlandeză, notează New Financial.Banca britanică Barclays și-a văzut astfel forța de muncă din Irlanda crescând de la 119 în 2016 la 285 în 2020.În jocul acestei ferestre de transfer, urmează apoi foarte aproape Luxemburg, Paris și Frankfurt, urmate la distanță mai mare de Amsterdam, Madrid și Milano.Bank of America a mutat 500 de locuri de muncă de la Londra la Paris și Dublin.Swiss UBS a mutat mai puțin de 200 de locuri de muncă, în principal la Frankfurt, iar grupul japonez Sumitomo Mitsui a creat o filială în „hub-ul” financiar german.În plus față de locurile de muncă transferate direct din oraș, asociația industrială CityUK estimează numărul de locuri de muncă financiare create în UE ca urmare a Brexitului la 2.500.BNP Paribas a creat astfel 400 de locuri de muncă în UE fără a reduce niciunul în Londra.Societe Generale, la sfârșitul lunii decembrie, se afla la „câteva sute” de poziții relocate pe continent, fără a spune unde anume, din 3.600 de poziții din Regatul Unit avute la sfârșitul anului 2018.Agenția de promovare Choose Paris Region vorbește despre partea sa de 3.500 de locuri de muncă directe deja stabilite în sectorul financiar francez din cauza Brexitului.HSBC este una dintre băncile care au transferat locuri de muncă în Orașul Luminii fără a specifica câte. JPMorgan a creat 200 de locuri de muncă acolo, Goldman Sachs și-a înființat platforma comercială europeană acolo, iar asigurătorul american Chubb și-a transferat sediul european de la Londra.Cu toate acestea, acesta nu este un joc cu sumă zero: potrivit CityUK, numărul total de locuri de muncă legate de finanțare în Regatul Unit (juridic, consultanță, bancar, asigurări, gestionarea fondurilor, ...) a crescut de la 2,2 la 2,3 milioane între 2016 și 2020, chiar dacă în același timp articolele strict bancare au scăzut cu 3.000.Dar alți factori în afară de Brexit au intervenit în distrugerea locurilor de muncă bancare, în special în restructurare, sectorul suferind în special de rate scăzute ale dobânzii care îi consumă profitabilitatea și au avut dificultăți de recuperare din criza din 2009.Credit Suisse, care a mutat locuri de muncă de la Londra la Madrid, Frankfurt sau Paris, fără să ofere detalii, păstrează în jur de 5.500 de angajați în Londra, jumătate din numărul avut inaintea Brexitului, aceasta și din cauza unui plan inițiat în 2016 de fostul șef Tidjane Thiam de reorientare privind gestionarea averii și dezvoltarea activităților în Asia.NatWest - ex-RBS - a „redus drastic” în Marea Britanie locurile de muncă, dar și în UE, din cauza reorganizării.Un studiu FT din decembrie a estimat că din cele 24 de bănci majore și administratori de active și-au mărit personalul la Londra de la Brexit.