O călătorie cu mașina goală este mai dăunătoare pentru mediu decât zburatul cu avionul - studiu

„Impactul emisiilor din industria aviatică este inevitabil mai mare într-un calcul pasager/kilometru”, afirmă raportul, adăugând că „însă zburatul nu este în mod neapărat cea mai dăunătoare alegere”.„Acest rol aparține adesea mașinii convenționale dacă are un singur pasager”, precizează AEE.Deși a descoperit că vehiculele cu un singur pasager sunt cea mai poluatoare formă de transport pe o distanță de 500 de kilometri, studiul arată că aceeași călătorie cu mai mulți pasageri a redus numărul emisiilor per persoană sub cel al curselor aeriene.Numărul de pasageri s-a dovedit a fi „cel mai important factor” atunci când vine vorba de consecințele asupra mediului, potrivit raportului.„Dacă un tren, avion sau o mașină este aproape goală sau ocupată la o capacitate de 80% are un impact major în ceea ce privește rezultatul”, subliniază acesta, adăugând că „acest factor de unul singur poate face un mijloc de transport cea mai bună sau cea mai proastă alegere pentru mediu”.AEE a realizat studiul pentru a-i ajuta pe oficialii UE să adopte politici care să contribuie la întrunirea țintelor asumate în Pactul Verde European Călătoritul cu trenul este modalitatea de transport cea mai prietenoasă față de mediu cu excepția opțiunilor de mobilitate precum mersul cu bicicleta sau pe jos, potrivit raportului.Acesta concluzionează că tranziția pasagerilor de la călătorii aeriene la cele cu trenul va juca „un rol cheie” în obiectivul UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră eliberate de mijloacele de transport comparativ cu nivelurile din anii 1990.În prezent transporturile contribuie la un sfert din totalul emisiilor de seră din cadrul UE, 72% din acestea fiind eliberate de transporturile rutiere în timp ce transporturile navale și aeriene sunt responsabile de 14%, respectiv 13%.Transporturile feroviare au o pondere de doar 0,4% din totalul emisiilor produse de mijloacele de transport, majoritatea acestora fiind emise de puținele locomotive diesel rămase în funcțiune.