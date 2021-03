Revoltă împotriva Nike în China: Utilizatorii platformelor social media își ard adidașii ediție limitată

Nike arsi in China

Compania de produse sportive se confruntă cu critici aspre și un boicot inițiat pe platforma social media chineză Weibo după ce a publicat un comunicat în care a scos în evidență folosirea muncii forțate a uigurilor în Xinjiang.Comunicatul nu a fost datat dar a fost publicat online după ce Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada au impus sancțiuni împotriva unor oficiali chinezi acuzați că ar fi responsabili de încălcarea drepturilor omului în Xinjiang.China a răspuns impunând sancțiuni împotriva unor instituții europene și parlamentari din blocul comunitar.„Suntem îngrijorați de relatările privind munca forțată din, și legată de, Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (XUAR). Nike nu folosește produse din XUAR și am confirmat cu furnizorii noștri că nici ei nu folosesc materiale textile din regiune”, afirmă Nike.Comunicatul a declanșat o furtună în China joi când capturi de ecran și traduceri ale acestuia au fost amplu distribuite pe Weibo, cea mai populară platformă social media din această țară, peste un milion de postări despre brand apărând în doar 6 ore.„Comunicatul Nike este dezgustător. Mă face să vreau să vomit. Nike are tupeul să pretindă ca colaboratorii săi să nu poată folosi bumbac din Xinjiang. Afară din China!”, a afirmat un utilizator de pe Weibo cu ID-ul Langli Chitiao.Utilizatorii platformei social media au început să posteze înregistrări video cu ei dându-și foc la adidașii Nike Air Jordans și Air Force 1s, unele din aceste videoclipuri fiind distribuite de peste 100.000 de ori.„Mi-am dat foc la toți adidașii Nike. E o chestie de mândrie națională. Nu vom fi umiliți”, a scris un alt utilizator cu ID-ul Xuanxuan Mingying.Arderea adidașilor și ura la adresa Nike este o răsturnare cu 180 de grade întrucât brandul are de mult timp fani dedicați în China, adesea apărând războaie de licitații pentru adidașii în ediție limitată care se bucură și de o piață neagră semnificativă pe platformele social media din această țară.Însă Nike nu este singura marcă pe care utilizatorii platformelor social media din China au luat-o în vizotr.New York Times relatează că produsele retailerului suedez de îmbrăcăminte H&M au început să fie eliminate de pe site-urile majore de cumpărături online din China ca parte a unui boicot masiv.Activiștii pentru drepturile omului au acuzat de mai mulți ani companii majore că vând produse obținute cu ajutorul muncii forțate, o parte a acestora disociindu-se de practică.Comunicate emise de branduri ca Adidas, GAP, Fila sau Zara care au anunțat că nu vor folosi bumbac din China au dus la adăugarea lor pe „lista neagră” a utilizatorilor de pe Weibo.