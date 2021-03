Un elev transgender din SUA va fi despăgubit cu 300.000 de dolari după ce liceul i-a interzis să folosească vestiarul băieților

Districtul școlar Anoka-Hennepin va implementa de asemenea mai multe politici, proceduri și instruiri modificate după ce un fost student transgen a dat în judecată districtul după ce i s-a interzis să folosească vestiarul băieților, potrivit Star Tribune Boboc în anul școlar 2015-2016, Nick H. a folosit vestiarul băieților pentru orele de sport și sesiunile de antrenament pentru înot, acesta fiind membru al echipei liceului.Însă la jumătatea sezonului competițional, conducerea școlii a intervenit și l-a informat pe Nick că trebuie să folosească un vestiar destinat unei singure persoane, potrivit NBC News . Acestuia i s-a spus de asemenea că va fi sancționat dacă va continua să folosească vestiarul băieților.„Dintr-odată era ca și cum o să am probleme dacă folosesc vestiarul băieților. M-am revoltat și am folosit vestiarul băieților și am fost chemat la direcțiune în ziua următoare”, a relatat acesta.Potrivit unuia dintre avocații băiatului, Nick se descurca bine la școală înainte de incident dar a început să fie hărțuit și a primit amenințări ca urmare a acestuia, lucru care i-a provocat „stres emoțional sever”. Nick a fost internat de mai multe ori ca urmare a acestor amenințări și ulterior s-a transferat la alt liceu.Vara următoare, districtul a renovat vestiarul, construind și o baie care să ofere mai multă intimitate, dar niciun alt elev nu a fost forțat să folosească vestiarul special, lucru care a stat la baza procesului lui Nick.Nick a dat în judecată districtul școlar în 2019 și un judecător din Comitatul Anoka a respins cererea districtului școlar de a respinge cazul în același an, confirmând că Nick a fost discriminat când i-a fost cerut să folosească alt vestiar.Cele două părți au ajuns la o înțelegere săptămâna aceasta, asiguratorul districtului școlar urmând să plătească onorarii legale de 110.000 de dolari avocaților lui Nick și 190.000 de dolari acestuia sub forma unei rente lunare de 1.000 de dolari pe parcursul următorilor 18 ani.Unul dintre avocații lui Nick a declarat că înțelegerea trimite un mesaj puternic celorlalte școli.„Dacă (elevii) sunt tratați diferit, dacă sunt discriminați fiindcă sunt transgen, acest lucru nu va fi tolerat și districtele școlare vor fi trase la răspundere”, a afirmat acesta.