Ministrul de externe rus a declarat relațiile dintre Moscova și UE moarte

Serghei Lavrov fata in fata cu Josep Borrell

„Nu există relații cu Uniunea Europeană ca organizație. Întreaga infrastructură a acestor relații a fost distrusă de deciziile unilaterale ale Bruxelles-ului”, a afirmat acesta, potrivit Moscow Times.Lavrov a făcut comentariile în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său Wang Yi, ministrul de externe rus aflându-se într-o vizită oficială în China.Oficialul rus a precizat că Moscova mai are în prezent doar relații individuale cu state membre ale UE.„Dacă Europa a rupt aceste relații - distrugând pur și simplu toate mecanismele construite de-a lungul multor ani - și avem doar [relații] individuale cu țări europene care doresc să fie ghidate de interesele lor naționale, atunci probabil acest lucru duce în mod obiectiv la faptul că relațiile noastre cu China se dezvoltă mai rapid decât ce-a rămas din relațiile cu țările europene”, a spus Lavrov.„Pe frontul de Vest nu există schimbări dar în Est există o agendă intensivă care se îmbogățește de la an la an”, a adăugat acesta.Lavrov și Wang Yi au declarat că își doresc un summit al statelor membre în Consiliul permanent de securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce aceștia au descris ca fiind „turbulențele politice în creștere”.Atât relațiile Moscovei cât și ale Beijingului cu Vestul sunt tot mai tensionate, la disputele de durată existente adăugându-se în ultimul an otrăvirea și încarcerarea disidentului rus Alexei Navalnîi și abuzurile comise de China în regiunea Xinjiang asupra minorității uigure.