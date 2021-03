„Uitați că am spus asta”: Boris Johnson afirmă că „lăcomia și capitalismul” au dus la succesul campaniei de vaccinare a Marii Britanii

„Motivul pentru care avem succes în ceea ce privește vaccinurile este capitalismul, din cauza lăcomiei prieteni”, le-a spus Johnson parlamentarilor conservatori în timpul unei conferințe pe Zoom ce a avut loc marți noaptea.Johnson a încercat să dea înapoi la scurt timp după, afirmând că: „De fapt îmi pare rău că am spus asta” și le-a cerut legiuitorilor „uitați că am spus asta”.Marea Britanie are cea mai rapidă rată a vaccinării dintre toate țările majore însă își vede acum campania de inoculare amenințată de Uniunea Europeană care a livrat mult mai lent vaccinurile anti-Covid și se confruntă cu un al treilea val al pandemiei.Este așteptat ca executivul UE să adopte miercuri puteri extinse de a bloca exporturile de vaccinuri, o mutare care ar putea afecta dozele ce urmează să fie livrate în Marea Britanie.Biroul lui Johnson a refuzat să comenteze asupra comentariilor prim-ministrului britanic însă o sursă anonimă apropiată de acesta a oferit o serie de explicații bizare pentru BBC.Comentariul privind lăcomia ar fi fost o glumă la adresa lui Mark Spencer, unul dintre colegii săi, care mânca în timpul videoconferinței, potrivit BBC.„În mod evident prim-ministrul se referea de fapt la munca depusă de companiile farmaceutice și modul în care am reușit să deschidem calea în dezvoltarea vaccinurilor”, a declarat și ministrul britanic de interne Priti Patel care nu a participat la întâlnirea virtuală.Marea Britanie este una dintre țările care au dezvoltat un vaccin împotriva COVID-19 în timp record, aprobând în data de 30 decembrie a anului trecut serul dezvoltat de compania anglo-suedeză AstraZeneca în parteneriat cu Universitatea Oxford.Guvernul britanic a finanțat cercetarea și AstraZeneca a promis că va vinde vaccinul fără a avea în vedere realizarea de profit.