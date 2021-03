FOTO Un bărbat care a crezut că este singur la părinți a descoperit că are 30 de frați și surori

„Este cel mai nebunesc lucru care putea să i se întâmple oricui”, afirmă Andy Torrey.Torrey, care trăiește în orașul Atlanta din statul american Georgia, a dezvăluit că a devenit inițial suspicios după ce un test ADN pe care l-a făcut a dezvăluit că are doar parțial origini franceze și engleze deși tatăl său i-a spus că este „în majoritate francez/englez”.Bărbatul a relatat că deși părinții săi au știut că își va face un test ADN, niciunul dintre ei nu l-a avertizat că a fost conceput prin intermediul unui donator de spermă.„Am cumpărat un test AncestryDNA pentru ei de Crăciun și ei nu m-au avertizat așa că am aflat informația asta în urmă cu mai puțin de o săptămână”, a relatat Torrey pentru Yahoo News „Mereu m-am gândit că este bizar că eu eram mult mai extrovertit, înalt și cu înclinații muzicale decât oricine din familia mea dar niciodată nu m-am așteptat la asta”, a afirmat acesta.Bărbatul a relatat că mereu și-a dorit frați și surori și că a fost primit cu brațele deschise de către noua sa familie recent descoperită.„Practic am petrecut 10 ore pe zi timp de 4 zile la rând pe FaceTime pentru a reuși să îi cunosc pe cât de mulți dintre frații și surorile mele posibil”, a povestit Torrey.„În urmă cu o săptămână mă trezeam crezând că sunt singur la părinți iar acum sunt al doilea cel mai în vârstă din 31 de frați și surori”, a adăugat acesta.Mulți dintre frații și surorile sale știau că sunt înrudiți prin același tată care a donat spermă și au o pagină de Instagram comună numită Paper Plane Society Torrey a relatat că a găsit pagina după ce a căutat pe Google numele tatălui său și a descoperit o fotografie cu acesta „petrecând în Mexic” cu 15 dintre frații și surorile sale.Lindsay Wrobel, una dintre surori, a declarat pentru WHAM că niciodată nu se satură de a-și cunoaște rudele neconvenționale.„Oricând cunosc un nou frate sau o nouă soră niciodată nu mă simt ca și cum aș vorbi cu un străin. Mă simt ca și cum vorbesc cu cineva pe care l-am cunoscut toată viața mea, ca un vechi prieten pe care nu l-am văzut de câțiva ani și există o conexiune imediată”, a afirmat Wrobel.Torrey a declarat că descoperirea noii sale familii nu i-a afectat deloc relația cu tatăl său biologic, afirmând că „cred că ambii mei părinți erau îngrijorați că îl voi privi cu alți ochi pe tatăl care m-a crescut”.