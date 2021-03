Grecia se orientează spre Est pentru turism. România, printre țările cele mai vizate

Aproape 1,4 milioane de români călătoresc în Grecia în fiecare an, ceea ce face ca Grecia să fie destinația nr. 1 pentru turiștii români. Prin urmare, România este o piață foarte importantă pentru turismul grecesc, citează RadorUn interes similar este exprimat și de sârbii care „fac presiuni” pentru a avea întâlniri cu conducerea politică a Ministerului grecesc al Turismului. Potrivit unor informații, Theoharis va vizita Serbia la sfârșitul lunii martie. De asemenea, trebuie remarcat faptul că de turiştii proveniţi din Serbia sunt interesate în principal unitățile turistice din nordul Greciei, care sunt preferate de marea majoritate a turiştilor sârbi.De notat că turiştii proveniţi din Serbia au depășit 1 milion în 2019 și, conform datelor UNWTO, Grecia este cea mai populară destinație pentru călătoriile în străinătate ale sârbilor, cea mai populară destinație din Grecia fiind Macedonia Centrală.După Serbia se așteaptă ca următoarea vizită a ministrului grec al turismului să fie în Rusia, care este o altă țară de care se leagă mari speranţe pentru această vară, spre deosebire de puținele sosiri de anul trecut.De asemenea, un interes deosebit este exprimat şi de polonezi, despre care trebuie remarcat că în 2020 au fost o surpriză plăcută, deoarece, potrivit estimărilor ministerului, aproximativ 400 de mii de polonezi şi-au petrecut vacanţa în Grecia, ceea ce înseamnă aproximativ 40% din numărul total de polonezi care au venit în Grecia în 2019 (852.000 conform datelor Asociaţiei Companiilor Elene de Turism).În ceea ce privește România, așa cum s-a văzut clar în timpul recentei vizite a ministrului Theoharis la București, Grecia va fi prima destinație turistică preferată de români și în acest an. Theoharis a anunțat că „înainte de Paște vom avea plăcerea să primim un număr mare de turiști români în Grecia, pentru a trăi cu toții împreună începutul unei evoluţii care ne va duce înapoi la normalitate”.Din partea guvernului român, ministrul Economiei și Turismului, Claudiu Năsui, în declarațiile sale către mass-media, a susţinut, printre altele, că „Grecia este o destinație preferată de români și încercăm să le facilităm accesul la vacanţele pe care le merită. La nivel tehnic, am discutat despre posibilitatea recunoașterii reciproce a documentelor, pentru a asigura accesul ușor al turiștilor în ambele țări. Se poate permite circulația liberă cu dovada testului PCR, a testului de anticorpi și cu certificatul de vaccinare COVID 19.Partea română va lua o decizie la nivel de prim-ministru, după consultarea cu instituțiile și organismele sanitare. Sănătatea românilor este principala prioritate a guvernului român. Prioritățile noastre rămân vaccinarea și deschiderea economiei, inclusiv turismul intern și turismul în străinătate”.Ministerul Turismului din Grecia a ajuns la concluzia că țara poate semna imediat acorduri bilaterale de turism cu șase țări din afara UE, în contextul deschiderii turismului. Aceste țări sunt Regatul Unit, Israelul, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Rusia și Serbia, citează Rador.