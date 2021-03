Joe Biden va participa joi la summitul UE prin videoconferință, într-o încercare de a repara relațiile

Președintele american Joe Biden va participa joi, prin videoconferință, la summitul liderilor UE pentru a discuta despre viitoarea cooperare dintre Statele Unite și europeni, a anunțat marți președintele Consiliului European, Charles Michel, relatează AFP.

„Este timpul să reconstruim alianța noastră transatlantică”, a spus Charles Michel pe Twitter, în timp ce Donald Trump a avut relații foarte conflictuale cu europenii.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb