Bill Gates dezvăluie prima oară obiectivele pe termen lung ale uriașelor achiziții de terenuri agricole

Acestea fac parte din cele 109.000 ha aparținând cuplului și entităților asociate, aflate în 19 state americane, cu cele mai mari dețineri în Louisiana (28.000 ha), Arkansas (19.500 ha) și Arizona (10.500 ha).





Un purtător de cuvânt de la Cascade Investments – probabil grupul de investiții menționat de Bill Gates, care îi este președinte – a evitat atunci să comenteze despre dețineri specifice de teren. Dar a spus pentru „The Land Report”: „Cascade susține puternic agricultura durabilă”. Firma este acționară în companiile de proteine din plante Beyond Meat și Impossible Foods, ca și în producătorul de mașini agricole John Deere.





Este prima oară când Gates face comentarii publice despre achizițiile de terenuri făcute de entități asociate cu el și soția sa Melinda, de când au fost declarați cei mai mari proprietari privați de teren agricol din SUA.Răspunzând întrebării „Hey Bill! De ce cumperi atât de mult teren agricol?” puse de un utilizator Reddit, el a precizat că cercetările despre semințe și biocombustibilii au fost motivele principale.„Grupul meu de investiții a avut această opțiune. Nu este legată de schimbarea climei”, a scris Gates în răspuns, făcând precizarea deoarece sesiunea era legată de lansarea cărții sale „How To Avoid a Climate Disaster”. „Sectorul agricol este important. Cu semințe mai productive putem evita despăduririle și ajuta Africa să facă față climei dificile cu care se confruntă. Nu se știe cât de ieftini vor fi biocombustibilii, dar dacă dacă vor fi ieftini vor rezolva emisiile avioanelor și camioanelor”.În ianuarie, revista americană „The Land Report” a dezvăluit că Bill și Melinda Gates au cel mai mare portofoliu privat de teren agricol din SUA, toalizând 98.000 de hectare.Cea mai mare achiziție a fost făcută în 2017, când a plătit 520 de milioane de dolari pentru 61 de proprietăți de la Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Acele terenuri – care par a fi cea mai mare parte din proprietățile agricole ale lui Gates – aparținuseră anterior lui Agriculture Company of America, un trust de investiții imobiliare achiziționat de CPPIB în 2013.În ianuarie, Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat că a creat o nouă entitate nonprofit numită Gates Ag One, care va încerca „să accelereze eforturile de a oferi micilor fermieri, mulți din aceștia fiind femei, acces la mijloace și inovații necesare îmbunătățirii durabile a productivității recoltelor și căi de adaptare la schimbările climei.”Alte întrebări adresate lui Gates în timpul sesiunii au abordat tot sistemul agroalimentar. Una a fost despre desalinizarea apei de mare pentru a rezolva penuria globală de apă.„Avem multă apă. Problema este că desalinizarea și transportul ei acolo unde este nevoie sunt scumpe”, scris Gates. „Pentru utilizare agricolă, costurile sunt prohibitive. Noile semințe pot reduce necesarul de apă, dar în unele zone nu se va putea face multă agricultură”.Gates a mai fost întrebat care sunt „tehnologiile de nișă” care pot juca un rol semnificativ în combaterea schimbării climei.„Avem nevoie de multe tehnologii – carne sintetică, stocarea energiei, noi materiale de construcții”, a scris el. „Vrem să fim receptivi la idei care par năstrușnice.”Într-un interviu de promovare a cărții la „MIT Technology Review” de luna trecută, Gates a susținut că în societățile cu venituri ridicate trebuie să fie înlocuit consumul de carne de vită cu alternative „sintetice”.„Nu cred că în cele mai sărace [...] țări se va consuma carne sintetică. Dar cred că toate țările bogate ar trebui să treacă la vită sintetică”, a spus el. Întrebat dacă „va fi vreodată abordabilă” carnea crescută din celule, Gates a afirmat că producători de proteine provenite din plante ca Impossible Foods și Beyond Meat „au o foaie de drum pentru calitate și una pentru costuri care le fac total competitive”.