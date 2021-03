SUA: Un bărbat pus sub acuzare pentru omor a mărturisit alte 15 crime

Motive neclare

Sean Lannon, în vârstă de 47 de ani, afirmă că a ucis 4 persoane ale căror cadavre au fost descoperite într-un autovehicul și alte „11 persoane” în New Mexico, a declarat vinerea trecută procurorul Alec Gutierrez din statul New Jersey în fața instanței.Gutierrez afirmă că Lannon a mărturisit că a ademenit o parte a victimelor la o casă din New Mexico și că le-a dezmembrat pe unele din ele.Autoritățile afirmă în documente depuse la instanță că Lannon a făcut mărturisirea în timpul unui apel telefonic avut cu o rudă a sa care le-a relatat anchetatorilor că bărbatul și-a exprimat remușcări pentru faptele sale.Lannon a fost pus sub acuzare doar pentru crima din New Jersey, avocatul său afirmând că acesta a fost provocat. Bărbatul a fost numit drept persoană de interes și în cazul celor 4 omoruri din New Mexico.Ofițerul David Chavez din Grants, orașul natal al lui Lannon din New Mexico a afirmat că nu există indicii care să susțină afirmațiile lui Lannon privind uciderea celorlalte 11 persoane și că polițiștii locali nu sunt la curent cu cazuri sau cazuri de persoane dispărute care să se potrivească relatării bărbatului.„Este posibil? Sigur, orice este posibil. Este Plauzibil? Deocamdată încă investigăm”, a declarat Grants.Cazul a început în 5 martie când trupurile neînsuflețite ale fostei soții a lui Grant și ale altor 3 persoane au fost descoperite într-un autovehicul dintr-un garaj al Albuquerque International, cel mai mare aeroport din New Mexico.Motivul uciderii celor 4 persoane nu este deocamdată clar, polițiștii afirmând că acestea au fost declarate dispărute din Grants, oraș situat la aproximativ 130 km distanță Albuquerque, în luna ianuarie.Victimele au fost identificate ca fiind Jennifer Lannon, în vârstă de 39 de ani, Matthew Miller, 21 de ani, Jesten Mata, 40 de ani, și Randal Apostalon, 60 de ani.Chris Whitman, fratele lui Jennifer Lannon, a declarat că fostul său cumnat i-a spus în luna ianuarie că aceasta „a fugit” cu niște prieteni.Whitman a afirmat că acest lucru i-a sunat suspect deoarece „ea era o mamă extraordinară, nu ar fi fost în firea ei să nu fie cu copiii săi” și că a declarat-o dispărută după ce familia nu a reușit să ia legătura cu femeia.Jennifer Lannon, Miller și Mata erau prieteni în timp ce Apostalon locuia în mașina lui, fiind cunoscut că oferea curse contracost. Trupurile neînsuflețite au fost descoperite în mașina acestuia.„Pot înțelege că el (Sean Lannon) a declarat că, știți, și-a împușcat soția și pe prietenul ei. Dar Matthew nu era prietenul ei așa că nu știu cum a devenit implicat”, a declarat fratele femeii pentru AFP.Acesta a afirmat că Lannon a dus copiii cuplului, două fetițe în vârstă de 6, respectiv 7 ani, și un băiat în vârstă de 4 ani la casa părinților săi și a spus că se întoarce în New Mexico să o caute în continuare pe Jennifer.Whitman a relatat că deși cuplul divorțase după aproape un deceniu de mariaj, cei doi încă locuiau împreună și discutau despre mutarea familiei înapoi pe Coasta de Est a SUA.„Ei încă creșteau copiii împreună și nu existau deloc indicii că ar exista probleme, deloc”, a spus Whitman, adăugând că „din ce știu eu și ce știe familia noastră, ei lucrau la relația lor și se îndreptau în direcția bună”.În 8 martie, la 3 zile după descoperirea celor 4 cadavre în New Mexico, trupul neînsuflețit al lui Michael Dabkowski a fost descoperit în locuința sa din statul New Jersey.Sean Lannon a fost pus sub acuzare de intrare prin efracție și uciderea bărbatului în vârstă de 66 de ani cu un ciocan, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori.Lannon le-a spus anchetatorilor că Dabkowski îl abuzase sexual când a fost copil și că mersese la acesta să recupereze fotografiile explicite sexual pe care bărbatul le-ar fi făcut.Dabkowski fusese un mentor al lui Lannon și al fratelui său geamăn în anii 1980 printr-un program Big Brother (n.r. un ONG din SUA care lucrează cu copii defavorizați).Whitman a afirmat că familia nu știa nimic despre presupusul abuz, relatând că de fapt îl cunoscuse pe Dabkowski în urmă cu câțiva ani la una dintre zilele onomastice ale unuia dintre copiii cuplului și că toate lucrurile păreau în regulă.„Știam că era apropiat, un prieten apropiat al lui Sean și că îi era ca un tată. Dar în afară de asta nu știam nimic altceva”, a spus Whitman.Cautarea lui Lannon a luat sfârșit odată cu arestarea sa în St. Louis în 10 martie, acesta conducând o mașină furată.