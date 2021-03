Regina Elisabeta a II-a va numi un ofițer pentru diversitate ca urmare a acuzațiilor de rasism formulate de Meghan Markle la adresa familiei regale britanice

Aceasta a dezvăluit că eforturile se bucură de susținerea deplină a familiei regale.





Măsura este doar una dintr-o serie de acțiuni planificate ca parte a efortului de reformare, potrivit The Mail on Sunday Angajații palatului regal vor participa la cursuri de „ascultare și învățare” cu mai mulți instructori iar membrii familiei regale vor „cere păreri independente” cu privire la o mai bună incluziune a minorităților etnice, persoanelor cu dizabilități și a celor din comunitatea LGBT, potrivit aceleiași surse.„Avem deja politicile, procedurile și programele însă nu am văzut progresul pe care ni l-am dori și acceptarea că trebuie făcute mai multe. Putem mereu să ne îmbunătățim”, a declarat o sursă din cadrul palatului regal pentru Mail on Sunday.Markle nu a dezvăluit membrii familiei regale la care se referea însă Oprah a clarificat ulterior că nu este vorba de regina Elisabeta a II-a sau de soțul ei, prințul consort Philip.