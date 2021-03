O femeie care s-a îmbarcat fără bilet în 30 de curse aeriene diferite a fost arestată la două zile după ce anunțase că renunță la hobby-ul ilegal

Marilyn Hartman, în vârstă de 69 de ani a fost arestată la Aeroportul Internațional O'Hare din Chicago după ce a părăsit azilul de bătrâni în care locuia pentru a se îmbarca din nou într-un zbor fără bilet, potrivit CNN Aceasta era monitorizată electronic așa că angajații azilului au început imediat să o caute în timp ce aceasta încălca termenii eliberării pe cauțiune care i-au fost impuși pentru comiterea aceleiași infracțiuni în 2019 la același aeroport, notează New York Times.Arestarea acesteia a avut loc după ce femeia a anunțat cu doar două zile în urmă în cadrul unui interviu acordat postului TV CBS 2 că renunță la practicile sale ilegale.Aceasta a afirmat că a rezistat ofertelor pentru a acorda un interviu amănunțit până când „eram încrezătoare că nu mă voi îmbarca ilegal într-un zbor din nou”.„Lucrul pe care trebuie să vi-l spun: Nu am reușit să urc într-un avion de una singură. Mereu mi s-a dat drumul. Adică am putut să trec prin verificările de securitate fără un bilet prin urmarea cuiva”, a relatat Hartman.„Ei cărau ceva ca o geantă albastră, să zicem. Și următorul lucru pe care îl știu e că mă pun la coada TSA (n.r. Administraţia pentru Securitatea Transporturilor) și cei de la TSA mă lasă să trec, crezând că sunt cu tipul cu geanta albastră”, a explicat femeia.Hartman a început să urce ilegal în curse aeriene din 2002, relatând că „prima oară când am reușit să trec am zburat la Copenhaga. A doua oară am zburat la Paris”.Femeia a zburat fără bilet și la Seattle, Phoenix, Philadelphia, Atlanta, San Francisco și Londra, fiind arestată pentru prima dată de abia în august 2014 când se îmbarcase într-un zbor de la San Jose la Los Angeles.Deși a fost avertizată de judecător să renunțe la hobby-ul său ilegal, aceasta nu a putut rezista tentației și a urcat din nou fără bilet într-un zbor doar 7 luni mai târziu.Aceasta a fost reținută de mai multe ori după prima sa arestare în 2014 și este cunoscută după nume la O'Hare unde angajații descriu intrarea sa în aeroport drept o „apariție Marilyn”, potrivit The Metro Hartman suferă de tulburare bipolară, motiv pentru care a fost declarată inaptă pentru a fi judecată.