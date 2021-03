VIDEO Mii de persoane au manifestat la Londra contra lockdown-ului impus de guvern / Zeci de persoane au fost arestate, iar câțiva polițiști au fost răniți

Conform informaţiilor furnizate de poliţie, cei mai mulţi au fost arestaţi pentru încălcarea măsurilor de izolare.

De la începutul lunii ianuarie, locuitorii capitalei britanice şi din alte regiuni ale Angliei nu au voie să îşi părăsească locuinţele, cu excepţia unui număr limitat de deplasări.

Protestul, care a început în Hyde Park la prânz, a continuat în centrul Londrei. După aceea, un grup de protestatari s-a întors în parc unde a aruncat cu proiectile asupra poliţiştilor.

"Este complet inacceptabil şi trist faptul că ofiţeri însărcinaţi cu aplicarea reglementărilor care sunt instituite pentru a ne proteja pe noi toţi devin victimele acestor atacuri violente", a declarat într-un comunicat subcomisarul Laurence Taylor, care a condus operaţiunile de menţinere a ordinii.

Poliţia din Londra a fost criticată intens săptămâna trecută după o intervenţie în forţă cu ocazia unui miting neautorizat, organizată în memoria unei tinere londoneze a cărei dispariţie şi moarte au agitat spiritele în Marea Britanie.

Sâmbătă, în jur de 60 de parlamentari britanici au semnat un apel lansat de asociaţiile pentru protecţia drepturilor omului în care se afirmă că interzicerea demonstraţiilor "este inacceptabilă şi probabil ilegală".

Hundreds of anti-lockdown protesters are marching in central London https://t.co/FhbzUITOjH pic.twitter.com/1eLHWS8oHh