Europa a devenit prima regiune din lume care trece de pragul de 1 milion de decese COVID-19

De când a început pandemia, în regiunea europeană au fost raportate cel puțin 37.221.978 infecții și 1.000.062 decese, potrivit unui bilanț al Reuters, citat de Mediafax.Regiunea, care include 51 de țări, are aproximativ 35,5% din totalul deceselor provocate de coronavirus și 30,5% din toate cazurile din lume. Regiunea include Rusia, Regatul Unit, cei 27 de membri ai Uniunii Europene și alte țări.Regiunea europeană a administrat aproximativ 12 vaccinuri la fiecare 100 de persoane, după Statele Unite, unde au fost inoculate 34 de doze la 100 de persoane, conform cifrelor din Our World in Data. Israelul conduce lumea în eforturile de vaccinare, cu aproximativ 110 doze administrate la 100 de persoane. Unele vaccinuri necesită două doze.Cu numărul deceselor legate de COVID-19 din UE la peste 550.000 și cu mai puțin de o zecime din populație inoculată, șeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că situația se înrăutățește. "Vedem creasta unui al treilea val care se formează în statele membre și știm că trebuie să accelerăm ratele de vaccinare."Miercuri, Uniunea Europeană a amenințat că va interzice exporturile de vaccinuri COVID-19 către Marea Britanie.Țările din Europa de Est, inclusiv Rusia, rămân cele mai afectate în baza numărului total de cazuri și decese.Rusia are cel mai mare număr total de infecții COVID, cu peste 4,4 milioane sau aproape 12% din toate cazurile din regiune. Țara are una dintre cele mai mari rate de mortalitate COVID-19 din lume, cu aproximativ 153 de decese la 100.000 de rezidenți, în spatele Statelor Unite, cu 164 de decese la fiecare 100.000 de persoane.În timp ce numărul oficial de morți din Rusia este de 94.267, cel puțin 221.534 de oameni au pierit din cauza bolii, potrivit unui calcul Reuters.Italia a devenit a treia țară din Europa care a depășit peste 100.000 de decese săptămâna trecută. Premierul Mario Draghi a avertizat că situația se va înrăutăți.