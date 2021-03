SUA: Cluburile de striptease din New York au dat în judecată autoritățile, acuzând că sunt discriminate de măsurile anti-Covid

Citește și:

Procesul intentat într-o instanță federală din Manhattan susține că mii de angajați sunt forțați să rămână în șomaj datorită interdicției impuse pentru a preveni răspândirea coronavirusului.Cluburile de striptease au cerut instanței să declare că sunt discriminate întrucât altor localuri de divertisment precum barurile, cluburile și cazinourile li s-a permis să se redeschidă.Plângerea adresată instanței vine în contextul în care statul New York a relaxat restricțiile impuse pentru combaterea pandemiei de COVID-19, numeroase baruri și restaurante deschizându-se din nou săptămâna aceasta.Procesul a fost intentat după ce localuri de striptease din alte state americane au dat în judecată autoritățile pentru că nu le-au permis să își redeschidă porțile.În luna decembrie un judecător din California a permis ca două cluburi de striptease din San Diego să își facă propriile evaluări cu privire la oferirea unei locații sigure pentru dansatoare și clienți în timpul pandemiei.Un purtător de cuvânt al guvernatorului New York-ului, Andrew Cuomo, a declarat că cluburile de striptease încearcă să „submineze măsurile de sănătate publice luate pe baza științei”.„Deși lucrăm să redeschidem pe cât de multe domenii ale economiei pe cât de rapid și sigur posibil, știința, datele și bunul simț dictează că dansurile exotice nu sunt permisibile în momentul de față”, a declarat purtătorul de cuvânt.Reclamanții, care au cerut și despăgubiri, susțin că patru cluburi de striptease din cartierul Queens au fost pregătite să se redeschidă cu respectarea măsurilor sanitare încă din primele zile ale pandemiei.Reprezentanții localurilor afirmă că vor cere clienților și angajaților să poarte măști de protecție, să le fie verificată temperatura la intrarea în club precum și să respecte distanțarea fizică.Statul New York a impus închiderea localurilor de striptease în luna iulie a anului trecut deși cel puțin alte 41 de state au permis unor localuri similare să rămână deschise, mai afirmă reclamanții.