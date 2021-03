Averea netă a lui Donald Trump a scăzut cu 700 de milioane de dolari în timpul președinției sale (Bloomberg)

Brandul personal al lui Trump a fost de asemenea afectat negativ datorită asocierii sale cu violențele mortale de la Dealul Capitoliului din 6 ianuarie, Schiffer declarând pentru Insider că nici cei mai loiali susținători ai fostului președinte nu îl vor putea ajuta să își recupereze pierderile.





Loialiștii săi „în multe privințe nu au fost clienții săi principali”, afirmă Schiffer, notând că mulți din aceștia „nu realizează venituri ridicate”.



Citește și:

Averea lui Trump a scăzut de la 3 miliarde de dolari la 2,3 miliarde în timpul președinției sale, potrivit Bloomberg Impactul pandemiei și al celor două puneri sub acuzare de către Congres au făcut ravagii asupra afacerilor miliardarului new yorkez chiar, expertul în relații publice Eric Schiffer declarând pentru Insider că acestea s-ar putea să nu își revină niciodată ca urmare a președinției sale.„Trump a ieșit din președinție cu un set brutal de ținte care îi înconjoară brandul care vor pune în pericol supraviețuirea economică a sa și a copiilor săi”, a afirmat acesta.În jur de 75% din veniturile lui Trump provin din afacerile sale din domeniul imobiliar, potrivit Bloomberg iar trecerea la muncă de la distanță din cauza pandemiei au făcut domeniul mai vulnerabil ca niciodată pe măsură ce companiile caută modalități de a-și reduce spațiul alocat birourilor.Orașele unde Trump are majoritatea proprietăților sale, New York și San Francisco, au fost printre cele mai afectate, valoarea Trump Organization scăzând cu 25% din 2016, potrivit Bloomberg.Lanțul de hoteluri și complexe turistice ale fostului președinte republican a suferit de asemenea din cauza restricțiilor de călătorie impuse pentru combaterea pandemiei, valoarea acestora scăzând cu 40% între 2015 și 2020, potrivit aceleiași surse.Mai multe companii importante au hotărât să taie orice legătură cu Trump după a doua punere sub acuzare a sa și vânzările cărților scrise de acesta s-au prăbușit la rândul lor după încheierea mandatului, scăzând în total cu 87% în ultimii 5 ani, potrivit Bloomberg.Trump și-a donat salariul anual de 400.000 de dolari câștigat ca președinte al SUA, realizând însă venituri de 1,6 miliarde de dolari între 2016 și 2020.Magnatul new yorkez a căzut 77 de locuri în clasamentul Forbes al celor mai bogați 400 americani în timpul președinției sale.Trump ar putea fi unul dintre puținii președinți americani care vor asista la o scădere a averii personale după încheierea mandatului ca urmare a naturii controversate a președinției sale.Majoritatea șefilor de stat ai SUA câștigă sume de ordinul milioanelor sau zecilor de milioane de dolari după cei 4 ani petrecuți la Casa Albă din discursuri plătite, apariții la evenimente corporate, contracte pentru publicarea memoriilor și drepturile de autor asociate acestora.