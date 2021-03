Germania: Alianța istorică dintre partidul lui Merkel și social democrați, în pericol / CDU ar putea alcătui o majoritate doar cu Verzii după următoarele alegeri (sondaj)

Conform sondajului, Uniunea Creştin-Democrată / Uniunea Creştin-Socială (CDU/CSU, centru-dreapta) este creditată cu 29% din intenţiile de vot înaintea scrutinului parlamentar din septembrie, în scădere de la 32,9% (cât a obţinut la ultimele alegeri federale).Alianţa '90/Verzi (ecologistă) are o popularitate de 21% (în creştere de la 8,9%), iar Partidul Social-Democrat (SPD, centru-stânga), actualul partener de guvernare al CDU, este creditat cu 16% (în scădere de la 20,5%).Partidul Liber-Democrat (FDP, liberal) este creditat cu 8% (în scădere de la 10,7%), formaţiunea Linke (stânga) ar obţine 8%, iar Alternativă pentru Germania (AfD, extremă-dreapta), 10% (în scădere de la 12,6%). Majoritatea în Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, va fi de 365 de voturi.Potrivit datelor acestui sondaj, Uniunea Creştin-Democrată / Uniunea Creştin Socială (CDU/CSU) poate obţine majoritatea necesară pentru guvernare doar alături de Alianţa '90/Verzi. Această alianţă ar putea avea 397 de mandate.O alianţă CDU/CSU-SPD ar avea 358 de mandate, sub limita majorităţii parlamentare.Premierul Bavariei, Markus Söder, liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU), filiala bavareză a Uniunii Creştin-Democrate, este creditat cu 36% din intenţiile de vot dacă va fi desemnat candidat pentru postul de cancelar.Armin Laschet, liderul Uniunii Creştin-Democrate, este creditat cu 21%. Robert Habeck, liderul Alianţei '90/Verzi, are o popularitate de 20%, iar Olaf Scholz, candidatul SPD la funcţia de cancelar, este creditat cu 15%.