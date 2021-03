Un grup de preoți rebeli sfidează Vaticanul pentru a binecuvânta în continuare cuplurile de același sex

Vaticanul a anunțat luni că preoții romano-catolici nu pot binecuvânta uniunile între persoane de același sex și că asemenea binecuvântări nu sunt valide, decizia Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei dezamăgind catolicii homosexuali care sperau ca biserica lor să fie mai deschisă sub papa Francisc.Preoții catolici din unele țări începuseră să binecuvânteze uniunile între persoanele de același sex ca substitut pentru căsătorie și au existat apeluri ca episcopii să instituționalizeze binecuvântările acordate cuplurilor homosexuale. Conservatorii din biserică și-au exprimat însă alarma cu privire la aceste practici.„Suntem oripilați de noul decret de la Roma care urmărește să interzică binecuvântarea cuplurilor de același sex care se iubesc. Aceasta este o întoarcere la vremurile pe care speram să le fi depășit sub papa Francisc”, a anunțat grupul de preoți disidenți într-un comunicat.„Nu vom respinge în viitor - în semn de solidaritate cu atât de mulți alții - niciun cuplu care cere să celebreze binecuvântarea lui Dumnezeu pe care o trăiesc în fiecare zi”, a adăugat grupul autointitulat Inițiativa Preoților Parohiali.Condus de părintele Helmut Schueller, acesta a dat bătăi de cap Sfântului Scaun de numeroși ani. Grupul vrea ca biserica să schimbe regulile care interzic preoților să se căsătorească și femeilor să devină preoți.Membrii grupului au anunțat de asemenea că nu vor respecta regulile bisericii privind împărtășirea protestanților și a catolicilor divorțați care se recăsătoresc.Fondată în 2006 de către nouă preoți, inițiativa afirmă că în prezent are în jur de 350 de membri din sânul bisericii și peste 3.000 de credincioși care îi susțin.În 2012 Vaticanul a luat măsuri împotriva lui Schueller, interzicându-i să folosească titlul de „monsenior” și afirmând că acesta nu mai este un „Capelan al Sfinției Sale”.Schueller primise titlul onorific în capacitatea sa de lider al filialei austriece a grupului caritabil catolic Caritas.