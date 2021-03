Criza Myanmar: Junta militară îl suspectează pe George Soros că finanțează protestele împotriva loviturii de stat

Foto: The Global New Light

Contestatarii juntei militare au lansat o mișcare de nesupunere civică pentru a pune presiuni pe generali să renunțe la putere, să o elibereze pe Aung San Suu Kyi, lidera guvernului răsturnat de la putere de lovitura de stat, și să recunoască victoria partidului acesteia la alegerile din data de 8 noiembrie a anului trecut.Armata a răspuns prin reprimarea sângeroasă a protestelor pro-democrație, ucigând peste 180 de persoane din momentul izbucnirii protestelor și punându-i sub acuzare pe Suu Kyi și alți politicieni și membri ai administrației civile.Ziarul The Global New Light din Myanmar, folosit de forțele armate să își rostogolească mesajele, afirmă că Fundația pentru o Societate Deschisă (Open Society) a transferat fonduri fără permisiunea Departamentului pentru Schimburi Externe.Grupul ar fi schimbat apoi 1,4 milioane de dolari în kyat, moneda locală, „fără respectarea regulilor și reglementărilor necesare”, potrivit ziarului. Publicația a sugerat apoi că ONG-uri care nu au fost identificate „oferă asistență în numerar mișcării de nesupunere civică”.Ziarul a dezvăluit că economistul șef al fundației a fost interogat vinerea trecută cu privire la „fluxurile de numerar înspre mișcarea de nesupunere civică”.Autoritățile caută și alți 11 angajați ai Open Society pentru a-i interoga, potrivit aceleiași surse.Site-ul Open Society afirmă că filiala sa din Myanmar susține „societatea civilă și grupurile care reprezintă persoane marginalizate pentru a încuraja creșterea unei democrații reprezentative”.Guvernele autoritare îl atacă regulat pe Goerge Soros și rețeaua sa de organizații, acesta fiind de ani de zile ținta unor campanii de dezinformare și teorii ale conspirației.The Global New Light și-a publicat articolul cu o fotografie a unei întâlniri din 2016 între Suu Kyi și Soros care a avut loc la New York, ocazie cu care fostul premier al Myanmar l-a cunoscut și pe fiul miliardarului, Alexander Soros.