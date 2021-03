SUA: Biden şi Pelosi se abţin să-i ceară demisia guvernatorului de New York

Preşedintele american, Joe Biden, a evitat duminică întrebările jurnaliştilor privind eventuala demisie a guvernatorului statului New York Andrew Cuomo, acuzat de hărţuire sexuală, în timp ce şefa democrată a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, l-a invitat pe Cuomo să se reflecteze dacă mai este în măsură să rămână în funcţie, însă fără a merge atât de departe încât să-i ceară demisia, comentează AFP, citat de Agerpres. Afirmaţiile lor prudente contrastează cu cele ale altor responsabili ai Partidului Democrat, printre care liderul majorităţii democrate din Senat Chuck Schumer, care i-au cerut în mod explicit lui Andrew Cuomo să demisioneze."Ancheta este în curs de desfăşurare şi trebuie să vedem ce va aduce", a declarat Joe Biden la coborârea din elicopterul prezidenţial Marine One.Femeile care l-au denunţat pe guvernator "trebuie luate în serios", "acuzaţiile lor sunt credibile şi serioase", afirmase anterior Nancy Pelosi la postul de televiziune ABC. "Guvernatorul iubeşte New York-ul, trebuie să-şi cerceteze inima pentru a vedea dacă mai poate conduce statul eficient", a adăugat ea.Din februarie, opt femei au denunţat gesturi şi cuvinte neadecvate ale guvernatorului Cuomo, inclusiv o fostă angajată care l-a acuzat că i-a băgat mâna sub bluză în 2020.Denunţând valul de acuzaţii "false", Andrew Cuomo, în vârstă de 63 de ani dintre care zece la conducerea influentului stat New York, refuză să cedeze apelurilor la demisie. El a cerut din nou vineri să se aştepte rezultatele anchetelor deschise după aceste dezvăluiri.Subliniind că nu are "nicio toleranţă pentru hărţuirea sexuală", Nancy Pelosi a părut să fie de acord cu el.Femeile care îl acuză pe Andrew Cuomo "merită să cunoască rezultatul anchetei, ca şi guvernatorul", a spus ea, exprimându-şi "speranţa" că concluziile acesteia vor fi făcute publice rapid.