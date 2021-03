Italienii preferă Pfizer, urmat de Moderna și Sputnik (presă)

Italienii au încredere în instituțiile de sănătate și sunt înclinați să se vaccineze, dar ar dori să aleagă singuri vaccinul, potrivit celui mai recent sondaj efectuat în Italia de BVA Doxa privind principalele efecte ale Covid-19 asupra populației italiene. Sondajul se bazează pe un eșantion reprezentativ de peste o mie de indivizi între 18 și 85 de ani, scrie cotidianul La Repubblica, citat de Rador. Din datele pe care Doxa le-a oferit spre previzualizare cotidianului Repubblica, reiese că numărul italienilor convinși să se vaccineze a crescut, însă numărul „scepticilor” rămâne ridicat: 65% ar vrea să-şi poată alege vaccinul. Pfizer este pe primul loc în preferințe (46%), urmat de Moderna (22%) și, în mod surprinzător, de Sputnik (10%). AstraZeneca este pe ultimul loc, la egalitate cu Johnson & Johnson (ambele la 9%), un procent care ar trebui probabil revizuit, în lumina retragerii recente a unor loturi de AstraZeneca.





Stres și stare de rău

Criză economică: femeile și familiile cu copii sunt cele mai afectate

Chiar dacă majoritatea familiilor italiene (58%) declară că și-au menținut venitul pe care îl aveau înainte de începerea pandemiei, procentul (40%) celor care în ultimul an au suferit o reducere a venitului, rămâne deosebit de ridicat. Şi pe frontul cheltuielilor curente și de consum - net de ipoteci, chirii și facturi - se înregistrează același scenariu: 53% din familiile italiene nu au înregistrat nici creșteri, nici scăderi ale veniturilor. Restul de 47%, pe de altă parte, este împărțit între cei care au avut cheltuieli mai mari (24%) și cei care, la polul opus, au economisit mai mult (23%).





Comfort food și pet therapy ca înlocuitor ai vieţii sociale

În ceea ce privește consumul de alimente, crește procentul celor care, în contextul actual, au ales să opteze pentru comfort food: infuzii și ceaiuri din plante (24%), dar şi cafea (19%) ). Din cauza închiderii barurilor, restaurantelor și cluburilor, a scăzut consumul în afara casei de aperitive, lichioruri și digestive, alcoolice și spirtoase. Pe de altă parte, în ultimul an, aproape unul din 5 italieni a cumpărat alcool online, în special vinuri (43%), bere (38%) și vinuri spumante (36%). Dintre acestea, majoritatea covârșitoare (93%) promit să continue să cumpere online şi în viitor (71%)





Per total, 84% din populație este dispusă să se vaccineze, însă doar 57% doresc s-o facă oricând şi cu orice vaccin. Până în prezent, 27% dintre cei care doresc să vaccineze încă mai au unele rezerve, probabil justificate de faptul că vaccinurile au fost produse și testate într-un timp scurt. Dintre cei favorabili, cei mai susceptibili aparțin grupului cel mai „la risc” al persoanelor cu vârste de peste 65 de ani.Italienii acuză companiile farmaceutice de dificultățile întâmpinate în campania de vaccinare, dar cred profund că vaccinurile sunt singura armă cu care se poate învinge virusul, chiar dacă încrederea scade ușor în ceea ce privește eficacitatea vaccinului împotriva noilor variante.Din punct de vedere personal, tot mai mulți italieni au emoții negative și unul din doi italieni se declară îngrijorați (54%) și nesiguri cu privire la viitor (53%). În acest context, predomină starea de stres (38%), anxietate (32%), nervozitate (30%) și furie (21%). Iar oboseala (41%) și tristețea (25%) contribuie la alimentarea unui sentiment de descurajare. Cu toate acestea, există încă sentimente pozitive: 35% spun că sunt plini de speranță, iar 16% și 15% se simt încrezători și pozitivi faţă de viitor.Emoții precum fericirea (8%), dinamismul (6%) și distracția (3%) sunt cu siguranță conținute. În general, 86% dintre italieni experimentează emoții stresante, 62% (+ 5% comparativ cu ultimul sondaj) disconfort și 43% speră (+ 6%). Mulțumirea crește şi ea (+ 5%), dar continuă să fie la niveluri scăzute (12%).În general, perspectivele pentru viitor nu par roz: mai mult de 3 italieni din 5 cred că situația va rămâne aproape neschimbată comparativ cu starea actuală. Previziunile privind sfârșitul crizei economice arată că 32% dintre italieni cred că va dura până la sfârșitul anului 2022, în timp ce 38%, sunt mai sceptici, fiind convinşi că va dura câțiva ani.Scăderea veniturilor a afectat cel mai mult femeile și familiile cu copii minori, dar şi profesioniștii independenți și lucrătorii independenți, veniturile acestora diminuând simţitor din cauza măsurilor anti-Covid.Lipsa oportunităților sociale i-a făcut pe mulți oameni să caute „căldură” la animale: 11% dintre italieni au adoptat un animal de companie în ultimul an, italienii preferând în principal pisicile (50%) și câinii (46%), care, în majoritatea cazurilor, i-au ajutat pe oameni să se binedispună (36%) și să aibă puţină companie (33%).