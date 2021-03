VIDEO Un avion de transport militar s-a prăbușit în Kazahstan: Patru persoane au murit

Un avion de transport militar s-a prăbușit sâmbătă încercând să aterizeze pe ceață în Almaty, cel mai mare oraș din Kazahstan, a declarat aeroportul local, relatează AFP. Patru persoane au murit, potrivit Reuters.

Comunicarea cu Antonov-26 a încetat în jurul orei 17:20, ora locală (11:20 GMT) „în timpul apropierii de aterizare”, a declarat aeroportul pe pagina sa de Facebook, adăugând că „aeronava s-a prăbușit la capătul pistei”.

”Potrivit datelor preliminare, patru persoane au murit, două au fost duse la spital cu răni”, a spus Ministerul pentru situații de urgență al Kazahstanului.

An-26 Aircraft crash lands in Nur-Sultan, #Kazakhstan's Almaty airport. Four people dead in. #planecrash pic.twitter.com/IZ98QK1G2Q