New York: Guvernatorul Cuomo refuză din nou să demisioneze

Consiliera Lindsey Boylan, în vârstă de 36 de ani, a declarat că guvernatorul a sărutat-o nesolicitat pe gură, i-a sugerat să joace împreună poker pe dezbrăcate şi "a făcut numeroase eforturi pentru a o atinge pe spate, braţe, picioare", în perioada în care a lucrat în administraţia sa, între 2015 şi 2018.

O altă fostă colaboratoare, Charlotte Bennett, în vârstă de 25 de ani, a declarat sâmbătă pentru New York Times că în primăvara anului 2020 guvernatorul i-a făcut avansuri, ceea ce a făcut-o să nu se simtă confortabil. Guvernatorul era atunci, ca urmare a intervenţiilor sale publice zilnice urmărite de întreaga ţară, o vedetă în lupta împotriva pandemiei de COVID-19.

Scuzele sale publice vin în momentul în care unii parlamentari din New York, inclusiv din cadrul majorităţii democrate, i-au cerut demisia. Mandatul său, al treilea, urmează să se încheie la sfârşitul anului 2022.

Ce spune Cuomo

"Cred că la muncă mă joc şi fac glume care mi se par amuzante. Uneori îi tachinez pe oameni într-un mod care mi se pare prietenos, atât în public, cât şi în privat", a declarat duminică Cuomo într-un comunicat.





"Înţeleg acum că interacţiunile mele ar fi putut fi insensibile sau prea personale şi că unele comentarii, având în vedere poziţia mea, ar fi putut avea efecte neintenţionate asupra unora. Îmi dau seama că unele dintre lucrurile pe care le-am spus au fost interpretate greşit ca un flirt nesolicitat. Dacă unii au avut această impresie, îmi pare sincer rău", a adăugat el.





"Pentru a fi clar, nu am atins pe nimeni în mod necorespunzător, nici nu am făcut avansuri cuiva şi niciodată nu am vrut să fac pe cineva să se simtă incomod", a spus Cuomo.