Pachetul de stimulare economică a fost votat în Congres / Prima victorie majoră pentru Biden / Niciun republican nu l-a votat

Dezbatere in Congresul SUA

Planul de 1,9 trilioane de dolari a fost aprobat cu 220 de voturi, împotriva a 211 inclusiv un democrat. Președintele SUA urmează să-l promulge vineri, la timp pentru a evita suspendarea planificată a plăților excepționale de șomaj.







La ce se așteaptă cei mai optimiști specialiști





Măsurile ar trebui să stimuleze creșterea Statelor Unite cu trei puncte procentuale în acest an, pentru a o ridica la 7%, a declarat luni Gregory Daco, economist șef la Oxford economics.



„Gospodăriile americane vor fi motoarele recuperării”, a spus el, menționând că familiile cu venituri mici vor beneficia de „transferuri bugetare generoase în valoare totală de aproximativ 900 miliarde de dolari”, inclusiv cecuri directe, indemnizații suplimentare de șomaj, precum și credite și scutiri de taxe.



Se așteaptă ca familiile cu venituri mari să cheltuiască o parte din excesul de economii acumulat în ultimele 11 luni.



"Acesta este pachetul de ajutor de care avem nevoie pentru a ne reînvia economia și a o readuce la nivelul dinaintea pandemiei", a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, pe canalul MSNBC, în ajunul examinării finale a proiectului de lege în Camera Reprezentanților.



Cea mai mare economie din lume s-a contractat cu 3,5% anul trecut, cel mai rău an după cel de-al doilea război mondial.





Cecuri de 1.400 USD -



Cecurile de 1.400 USD per adult și per copil ar trebui apoi trimise imediat către milioane de americani, în condiții de venit.



"Acesta este un pachet extrem de important care va oferi la milioane de americani ajutorul de care au nevoie", a spus Janet Yellen.



Cu finanțarea pentru școli combinată cu perspectiva creditelor fiscale pentru îngrijirea copiilor, mulți oameni vor putea să se întoarcă la muncă.



Potrivit Casei Albe, această legislație „istorică” va crea peste 7 milioane de noi locuri de muncă în acest an, va face asistența medicală mai accesibilă, salvând în același timp vieți datorită ajutorului pentru vaccinarea generalizată.



De asemenea, va reduce la jumătate sărăcia copiilor.







Ce acuză republicanii: O prea mare infuzie în piață care va duce la o inflație mărită și o mărire a deficitului





Republicanii se opun cu înverșunarea acestei cheltuieli, care va crește și mai mult datoria și deficitul bugetar al Statelor Unite. Contrapropunerea unui grup de zece republicani moderați include măsuri în valoare totală de 618 miliarde de dolari.





Niciodată până acum Congresul nu a mai cheltuit atât de mulţi bani "într-un mod atât de incoerent sau după un proces atât de puţin riguros", susține liderul minorităţii republicane, Mitch McConnell.





stirea se actualizeaza

Joe Biden și-a trecut miercuri planul său gigant de stimulare economică în Congresul SUA, înregistrând, numai datorită sprijinului democrat, un succes major la 50 de zile de la sosirea sa la Casa Albă, potrivit AFP.