Mexic: În țara cartelurilor, parlamentul dorește să legalizeze marijuana / Limitare la 28 de grame de persoană

Acest text, care își propune, printre altele, să reglementeze utilizarea științifică și industrială a canabisului, constituie un pas important pentru Mexic, unde violența legată de traficul de droguri ucide mii de oameni în fiecare an.Acesta trebuie dezbătut și apoi supus miercuri seară la un vot în camera inferioară a Congresului - Camera Deputaților - după aprobarea sa de către Senat în noiembrie.Dar ar putea fi trimis din nou la Senat în urma modificărilor care ar putea fi aduse de deputați.Ambele camere sunt dominate de partidul de guvernământ al președintelui de stânga Andres Manuel Lopez Obrador.„În teorie, acest lucru va crea cea mai mare piață legală de marijuana din lume datorită capacității de producție a Mexicului”, spune Lisa Sanchez, directorul ONG-ului United Mexico Against Crime.În starea actuală, textul permite deținerea legală a 28 de grame de marijuana de persoană, pe lângă faptul că permite cultivarea la domiciliu a până la opt plante.De asemenea, prevede că minorii cu vârsta sub 18 ani nu pot avea acces la canabis și interzice consumul acestuia în zonele de lucru.Acest lucru nu împiedică activiștii în favoarea legalizării să se ridice împotriva faptului că consumul de canabis rămâne o infracțiune.Această substanță ar trebui să rămână într-adevăr pe lista celor interzise de legea mexicană privind sănătatea, iar deținerea unei cantități mai mari de 28 de grame nu va fi dezincriminată."Producția va fi legală, vânzarea va fi legală, dar deținerea care depășește această cantitate va fi întotdeauna supusă amenințării legii cu amenzi și eventuale arestări", spune Lisa Sanchez.De fapt, ea regretă, chiar dacă legea oferă mai multă flexibilitate, riscul de procese va continua să cântărească asupra utilizatorilor și micilor producători.„Acest lucru nu rezolvă una dintre principalele probleme care afectează Mexicul: abuzul de securitate și resurse judiciare” pentru a suprima aceste sectoare ale populației, adaugă ea.Reglementările privind marijuana sunt conforme cu o hotărâre a Curții Supreme din octombrie 2019 care a decis „neconstituțională interdicția absolută” a consumului său în scopuri recreative sau de agrement.Din 2015, această Curte, cea mai înaltă instanță din Mexic, a pronunțat o serie de decizii care au considerat interzicerea utilizării recreative a marijuanei de către adulți ca fiind ilegală.Începând cu 12 ianuarie, guvernul reglementase deja producția, manipularea și comercializarea marijuanei medicale.Favorabilă legalizării, Genlizzie Garibay, directorul ONG Cannativa, consideră totuși că Mexicul „intră târziu în această dezbatere”.Dar ea vede această lege ca „un pas înainte” pentru societate, producători și consumatori.Această legislație va face din Mexic, cu o populație de 126 de milioane de locuitori, țara terță care legalizează canabisul la nivel național pentru uz recreativ, după Uruguay și Canada.Dar această legalizare ar putea fi, de asemenea, un obstacol în calea intrării în comerțul legal a micilor fermieri izolați și săraci - în special producătorii istorici și victimele colaterale ale luptei împotriva traficului de droguri - potrivit ONG-urilor.Aceștia avertizează că standardele de etichetare, producția și condițiile pentru obținerea semințelor sunt norma pentru companiile consacrate, dar nu pentru producătorii tradiționali.În plus, legea deschide un front de risc ridicat cu cartelurile de droguri care sunt stăpânii puternici ai acestei industrii.În 2020, autoritățile mexicane au confiscat 244 de tone de marijuana.Din decembrie 2006, când guvernul a lansat o ofensivă militară împotriva traficului de droguri în Mexic, peste 300.000 de persoane au fost ucise.